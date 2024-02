Cara y cruz para Lleida en el Mundial

Publicado por Xavier Pujol Verificado por Creado: Actualizado:

Los leridanos Jaume Pueyo (CEFUC) y Bernat Sellés (Cerdanya Nòrdic), que aspiran a estar en los próximos Juegos Olímpicos de Invierno de Milano-Cortina d’Ampezzo 2026, tuvieron suerte dispar en su estreno ayer en el Campeonato del Mundo sub-23 de esquí de fondo, que se disputa esta semana en la localidad eslovena de Planica. Mientras Sellés, que afrontaba su primera gran competición en esta categoría, alcanzó las semifinales de la prueba esprint y acabó en una gran duodécima posición, Pueyo se quedó a las puertas por una caída que provocó un rival y truncó sus aspiraciones de estar en la gran final.

En la ronda de calificación, el corredor de La Seu d’Urgell, que fue olímpico en los últimos Juegos de Pekín 2022, marcó el cuarto mejor crono de los 79 participantes, a solo 2,74 segundos del más rápido, el noruego Elde Holmboe, que a la postre se colgó la medalla de oro. Sellés, por su parte, fue vigésimo octavo, a casi siete minutos y medio del nórdico, un resultado que le daba también el pase a cuartos de final. En esta ronda, el de Lles de Cerdanya dio la sorpresa y se metió entre los doce semifinalistas con gran tiempo de 2:15.74, que le dio el tercer puesto de su serie, aunque en semifinales no pudo aguantar el ritmo y acabó último de su serie y duodécimo en el global. “Estoy muy contento. El objetivo era entrar en el Top 30 y superar la calificación, pero en cuartos de final he corrido muy bien y me he clasificado para semifinales. Luego ha sido muy duro, pero estoy muy satisfecho por ser mi primer año sub-23”, señaló Sellés.Menos fortuna corrió Pueyo, que sufrió una caída al intentar esquivar al finlandés George Ersson, que se cayó justo delante de él cuando estaba luchando por estar en semifinales. El incidente le provocó un pequeño corte en una rodilla que necesitó de algún punto de sutura.

Pueyo viaja a Canadá para correr una prueba de la Copa del Mundo

Jaume Pueyo, que ayer cerró su participación en el Mundial, en el que solo tomaba parte en la disciplina de esprint, viajó por la noche hacia Canadá para incorporarse al equipo absoluto de esquí de fondo, con el que participará el día 9 en la undécima prueba de la Copa del Mundo de la especialidad en Canmore. Bernat Sellés, por su parte, disputará su última carrera en el Mundial de Planica el día 11, una 10 kilómetros estilo clásico, mientras que el también leridano Marc Colell, que el lunes fue undécimo en el sprint júnior, correrá una 20 km patinador.