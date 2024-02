Cara i creu per a Lleida al Mundial

detail.info.publicated Xavier Pujol detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Els lleidatans Jaume Pueyo (CEFUC) i Bernat Sellés (Cerdanya Nòrdic), que aspiren a estar en els pròxims Jocs Olímpics d’Hivern de Milà-Cortina d’Ampezzo 2026, van tenir sort dispar en la seua estrena ahir en el Campionat del Món sub-23 d’esquí de fons, que es disputa aquesta setmana a la localitat eslovena de Planica. Mentre que Sellés, que afrontava la seua primera gran competició en aquesta categoria, va assolir les semifinals de la prova esprint i va acabar en una gran dotzena posició, Pueyo es va quedar a les portes per una caiguda que va provocar un rival i va truncar les seues aspiracions d’estar a la gran final.

En la ronda de qualificació, el corredor de la Seu d’Urgell, que va ser olímpic en els últims Jocs de Pequín 2022, va marcar el quart millor crono dels 79 participants, a només 2,74 segons del més ràpid, el noruec Elde Holmboe, que a la fi es va penjar la medalla d’or. Sellés, per la seua part, va ser vint-i-vuitè, a gairebé set minuts i mig del nòrdic, un resultat que li donava també l’accés a quarts de final.En aquesta ronda, el de Lles de Cerdanya va donar la sorpresa i es va posar entre els dotze semifinalistes amb gran temps de 2:15.74, que li va donar el tercer lloc de la sèrie, encara que en semifinals no va poder aguantar el ritme i va acabar últim de la sèrie i dotzè al global. “Estic molt content. L’objectiu era entrar al top 30 i superar la qualificació, però en quarts de final he corregut molt bé i m’he classificat per a semifinals. Després ha estat molt dur, però estic molt satisfet per ser el meu primer any sub-23”, va assenyalar Sellés.Menys fortuna va tenir Pueyo, que va patir una caiguda a l’intentar esquivar el finlandès George Ersson, que va caure just davant d’ell quan estava lluitant per estar en semifinals. L’incident li va provocar un petit tall a un genoll que va necessitar algun punt de sutura.

Pueyo viatja al Canadà per córrer una prova de la Copa del Món

Jaume Pueyo, que ahir va tancar la seua participació en el Mundial, en el qual només prenia part en la disciplina d’esprint, va viatjar a la nit cap al Canadà per incorporar-se a l’equip absolut d’esquí de fons, amb el qual participarà el dia 9 en l’onzena prova de la Copa del Món de l’especialitat a Canmore. Bernat Sellés, per la seua part, disputarà la seua última cursa en el Mundial de Planica el dia 11, una 10 quilòmetres estil clàssic, mentre que el també lleidatà Marc Colell, que dilluns va ser onzè en l’esprint júnior, correrà una 20 km patinador.