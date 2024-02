El Vila-sana, contra todo

Publicado por Xavier Pujol Verificado por Creado: Actualizado:

El Club Patí Vila-sana, que el próximo sábado se juega en Fraga su futuro en la Champions, afronta esta noche en la pista de Las Rozas un partido adelantado de la decimoquinta jornada de la OK Liga muy complicado, ya que lo hará con un equipo muy tocado por las bajas, en un horario –21.00 horas– que le obligará a viajar el mismo día y en una pista donde el frío será el gran protagonista, ya que es una instalación casi al aire libre, con cubierta pero abierta por los laterales, impropio de una competición de alto nivel como la OK Liga.

“Es lo que hay, por mucho que nos quejemos no podemos hacer más que intentar adaptarnos lo mejor posible y sacar el partido adelante”, comentaba ayer su técnico, un Lluís Rodero que ha tenido que convocar a las jugadoras del filial Sara Planella y Judit Ortega para completar el equipo por culpa de las lesiones. Son baja segura Laura Barcons, que sigue sin tener fecha de regreso, y Gimena Gómez, que el sábado se lesionó el tobillo derecho ante el Sant Cugat y no viajará a Madrid, a la espera de los resultados de la resonancia magnética a la que se sometió ayer. Por su parte, Flor Felamini, que también acabó lesionada el último partido, en su caso en la rodilla derecha, es duda, ya que las pruebas radiológicas han confirmado que no tiene fractura pero sigue con dolor. “Hemos tenido suerte y no hay nada roto. Aún tiene dolor pero cada día va mejorando, veremos si podrá estar para el partido”, indicó Rodero, que no piensa reservar a nadie pensando en el duelo decisivo en Fraga sino es imprescindible. “Si está en condiciones Flor jugará, porque es un partido importante donde tenemos que sumar tres puntos más para seguir en la lucha. Después ya pensaremos en el partido de Champions”, señaló.El Vila-sana tendrá que lidiar también con el cansancio, ya que el equipo partirá en furgonetas hacia la una del mediodía –la gran mayoría trabaja o estudia– y regresará al acabar el partido. “Después de un viaje de cinco horas por carretera no es la mejor manera de afrontar un partido, pero es el horario que nos han puesto y no podemos hacer nada. Somos conscientes que será complicado por la pista, el cansancio y las bajas, pero tenemos que aislarnos y dar la mejor versión”, dijo.