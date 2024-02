El Vila-sana, contra tot

detail.info.publicated Xavier Pujol detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El Club Patí Vila-sana, que dissabte vinent es juga a Fraga el futur a la Champions, afronta aquesta nit a la pista del Las Rozas un partit avançat de la quinzena jornada de l’OK Lliga molt complicat, ja que ho farà amb un equip molt tocat per les baixes, en un horari –21.00 hores– que l’obligarà a viatjar el mateix dia i en una pista on el fred serà el gran protagonista, ja que és una instal·lació gairebé a l’aire lliure, amb coberta però oberta pels laterals, impropi d’una competició d’alt nivell com és l’OK Lliga.

“És el que hi ha, per molt que ens queixem no podem fer més que intentar adaptar-nos el millor possible i tirar el partit endavant”, comentava ahir el seu tècnic, un Lluís Rodero que ha hagut de convocar les jugadores del filial Sara Planella i Judit Ortega per completar l’equip per culpa de les lesions. Són baixa segura Laura Barcons, que continua sense tenir data de tornada, i Gimena Gómez, que dissabte es va lesionar el turmell dret en el partit contra el Sant Cugat i no viatjarà a Madrid, a l’espera dels resultats de la ressonància magnètica a la qual es va sotmetre ahir. Per la seua part, Flor Felamini, que també va acabar lesionada l’últim matx, en el seu cas al genoll dret, és dubte, ja que les proves radiològiques han confirmat que no té fractura però segueix amb dolor. “Hem tingut sort i no hi ha res trencat. Encara té dolor però cada dia va millorant, ja veurem si podrà estar llesta per al partit”, va indicar Rodero, que no pensa reservar ningú pensant en el duel decisiu a Fraga si no és imprescindible. “Si està en condicions, Flor jugarà, perquè és un partit important en el qual hem de sumar tres punts més per poder seguir en la lluita. Després ja pensarem en el partit de Champions”, va assenyalar.El Vila-sana haurà de bregar també amb el cansament, ja que l’equip sortirà en furgonetes cap a la una del migdia –la gran majoria treballa o estudia– i tornarà a l’acabar el xoc. “Després d’un viatge de cinc hores per carretera no és la millor manera d’afrontar un partit, però és l’horari que ens han posat i no podem fer-hi res. Som conscients que serà complicat per la pista, el cansament i les baixes, però hem d’aïllar-nos i donar la millor versió”, va dir.