Adiós a lo grande

Publicado por Xavier Pujol Verificado por Creado: Actualizado:

El Finques Prats Lleida Llista no estará en los cuartos de final de la Champions, algo que hubiera sido toda una hazaña, después de empatar (5-5) ante el campeón de Liga y Copa de Italia, un Trissino que salvó un punto a dos minutos del final. Los listados, que necesitaban ganar por 4 goles para seguir con opciones, firmaron un enorme partido e hicieron méritos suficientes para ganarlo y por una diferencia holgada, pero las paradas de Zampoli y las cuatro faltas directas falladas le privaron de un triunfo de prestigio.

Esta vez el cuadro de Edu Amat vio portería en la primera clara ocasión que tuvo, en una jugada personal de Jordi Badia que batió a Zampoli escorándose hacia la izquierda y disparando a su palo largo. Un gran gol que obligó a los italianos a subir líneas de presión, dificultando mucho la salida de bola de los leridanos, que durante unos minutos lo pasaron mal. Gavioli tuvo el empate solo 30 segundos después, pero Javi Sánchez resolvió bien. El partido empezó a cambiar con la entrada en juego de Giulio Cocco. La estrella de los italianos, que ya fue una pesadilla en la ida anotando un hat trick, creó dos jugadas en menos de medio minuto que provocaron un vuelco en el marcador.Primero, saliendo desde detrás de la portería y tras varios remates, Méndez aprovechó un rechace para marcar. Y 25 segundos después, un servicio aparentemente inofensivo lo transformó en gol otra vez Méndez adelantándose a Julián Martínez. El Llista volvía a ir por detrás en el marcador, algo que no le es extraño, pero esta vez le costó reaccionar ante un Trissino muy bien parapetado atrás y muy peligroso con su juego de control. Una jugada de oportunismo de Folguera permitió a los leridanos restablecer la igualada, un tanto que les hizo creer que podían ganarle al campeón italiano. Ocasiones no le faltaron para adelantarse de nuevo, como un disparo de Ojeda y otro a bocajarro de Badia tras una jugada de gran clase. Méndez también rondó el tercero de su cuenta tras una jugada de Gavioli, y Malagoli gozó de dos clarísimas ocasiones, pero Javi Sánchez, que no estuvo muy acertado en el primer tanto italiano, se desquitó con dos grandes paradas. Y cuando todo parecía que se llegaría al descanso en tablas, una gran asistencia de espaldas de Folguera la aprovechó Moncusí para marcar a placer y situar un inesperado 3-2 en el luminoso.En la reanudación, el Finques Prats salió a por la victoria y Aragonès avisó en el primer minuto, poco antes de que Folguera firmara el 4-2 en un disparo que tras tocar en el patín de Reinaldo García entró en la portería. El Llista aún pudo aumentar su cuenta con la décima falta del Trissino, pero Nico Ojeda no aprovechó la directa. Segundos después se repitió la historia pero al revés, y Cocco tampoco supo materializar la directa. Una de las claves del partido llegó en el minuto 30, cuando los árbitros anularon un gol legal al Llista al entender que el disparo de Ojeda había dado en el patín de Moncusí antes de entrar en la portería, cuando en las imágenes se ve claramente que el listado remata con el stick. Y del posible 5-2 se pasó en cuestión de segundos al 4-3, obra de Cocco, que devolvía al Trissino al partido.El Finques Prats mantuvo el tipo y tras errar Aragonès la segunda directa de la noche por la exclusión de Méndez, Badia anotaba el 5-3 tras una gran asistencia de Paiva en superioridad. Los de Edu Amat pudieron finiquitar el duelo, primero con otra directa que erró Folguera y luego con tres clarísimas ocasiones, dos de Aragonès y una de Moncusí, que también fallaría una directa poco después de que Méndez anotara el 5-4 de penalti. En un final de infarto, el Llista no acertó a marcar el sexto y a dos minutos de la conclusión, Méndez firmaba un empate inmerecido.

Edu Amat: “Es un empate que al final de temporada lo valoraremos”

Edu Amat estaba ayer contento por la imagen y el partido de su equipo, pero contrariado por no llevarse un triunfo que merecieron. “No nos vamos tocados, porque no podemos perder la perspectiva, estamos en Champions y hemos sumado el segundo punto de la historia empatando contra el mejor equipo de Italia de los últimos tres años. Además, lo hemos hecho dominando el marcador durante muchos minutos, con opciones de irnos de más de dos goles y matar el partido, porque creo que si hubiésemos tenido tres goles de diferencia ellos se hubieran puesto muy nerviosos por el tema del average, pero no hemos sido capaces de meterla”, señaló Amat, que añadió: “marcamos cinco goles y nos vamos contentos porque al menos rompemos la racha de no marcar, pero con la sensación de que hemos podido anotar muchos más. Nos vamos con un empate que al final de temporada lo valoraremos. Necesitábamos romper la racha de derrotas y lo hemos visto muy cerca, pero se nos escapa faltando dos minutos y nos deja algo tocados”.