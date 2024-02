Solo le vale la victoria

Publicado por Xavier Pujol Verificado por Creado: Actualizado:

El Club Patí Vila-sana juega hoy (19.30) en la pista del Fraga un partido a vida o muerte, ya que todo lo que no sea ganar supondría quedar prácticamente fuera de los cuartos de final de la Champions League. El cuadro oscense es el actual líder del grupo con pleno de triunfos (6 puntos), todo lo contrario que el del Pla, que todavía no ha puntuado después de perder los dos encuentros disputados hasta la fecha, el primero en Lisboa ante el Benfica (3-1) y hace dos semanas en casa ante el Fraga (1-2). Con este panorama, el Vila-sana tiene que ganar los dos encuentros que le quedan para mantenerse con opciones de acabar entre los dos primeros. Si lo logra y, además, lo hace ganando el average a ambos rivales, sus posibilidades de estar en cuartos subirían como la espuma.

“Sabemos que tenemos que ganar los dos partidos que nos quedan porque de lo contrario estaremos fuera de la Champions y tendremos que centrarnos en el resto de competiciones. El equipo es consciente de ello y quiere ganar este partido, y está claro que lucharemos para conseguirlo”, señaló Lluís Rodero, que prefiere no pensar más allá del duelo de hoy. “Me centro en que mañana –hoy– tenemos que ganar, no pienso en averages ni en otras cosas. Si ganamos, luego ya tendremos tiempo de hacer números, pero ahora mismo es absurdo pensar en ganar al Benfica si no somos capaces de hacerlo en Fraga. Quiero que el equipo piense solo en vencer mañana, que es lo que deseamos, queremos y necesitamos”, aseveró.El Vila-sana afrontará el partido de esta tarde con las bajas ya conocidas de Laura Barcons y Gimena Gómez y la seria duda de Flor Felamini, que ya no pudo jugar el jueves en la pista de Las Rozas. “Todavía tiene dolor y no sé si podrá jugar. Tenemos que sobreponernos a todos estos problemas e intentar sacar el partido con lo que tenemos, no vale la pena lamentarnos porque son cosas que pueden pasar durante la temporada”, reconoció Rodero, que tiene claro cómo debe jugar su equipo. “Tenemos que intentar hacer nuestro juego y estar muy concentradas en defensa, si lo conseguimos hacer, tendremos nuestras opciones”, dijo.Sobre el rival reconoció que “es un equipo físico, que en el partido de ida le permitieron jugar muy duro”, al tiempo que aseguró que “los dos partidos que hemos jugado ante el Fraga (en Liga cayó 6-3) no los hemos merecido perder”. Rodero también espera que no estén solos en Fraga. “Confío en que venga gente de Vila-sana y tengamos su apoyo, y que juntos podamos conseguir el objetivo”, apuntó.

Un rival con 6 exmiembros del Vila-sana

Fundado en 2021, el Club Patín Fraga ha tenido una progresión meteórica, logrando el ascenso a la OK Liga en su primera campaña y debutando en Europa en la tercera. En la actual plantilla figuran seis integrantes con pasado en el Vila-sana, los técnicos Jordi Capdevila e Isidre Brufau, y las jugadoras Vinyet y Regina Flix, Teresa Payá y Anna Ferrer, portera de la selección española. En la temporada del ascenso jugaba otra ex, la argentina Jimena Ortiz.