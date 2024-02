El Club Patins Bordeta pide otra pista más para entrenar

Publicado por XAVIER MADRONA Verificado por Creado: Actualizado:

El Club Patins Bordeta, una de las entidades deportivas que usa el pabellón municipal de La Bordeta, mostró su satisfacción ayer por la reparación de la pista que ha llevado a cabo la Paeria entre el lunes y ayer, pero insistió en encontrar una solución para que su casi centenar de patinadoras puedan entrenar en condiciones.

El club, que se fundó en 1982 por iniciativa de un grupo de padres y madres de la escuela El Carme de La Bordeta, comparte el uso del pabellón con otras entidades de patinaje y hockey en una pista, además, que no tiene las medidas reglamentarias. “La idea sería que, a partir de septiembre, podamos ampliar nuestros entrenamientos al pabellón Onze de Setembre porque necesitamos pistas más grandes y la del pabellón de la Bordeta no es reglamentaria. Hay buena sintonía con el ayuntamiento y creemos que podremos encontrar una solución”, señaló la coordinadora del Club Patins Bordeta, Elisabeth Mas. En este sentido, según pudo saber este diario, la nueva junta presidida por Luis Gutiérrez ha mantenido diversos contactos con la Paeria con el fin de poder resolver esta situación.Mas, que fue patinadora de élite, con varios títulos de Catalunya y de España, así como dos bronces en Campeonatos de Europa, también mostró su satisfacción por la reparación de la pista, que es de terrazo. “La verdad es que estaba muy mal, con baldosas rotas sobre todo donde se suelen ubicar las porterías de hockey. El pabellón tiene muchos años y lógicamente se produce un desgaste”, dijo Mas. Si no hay contratiempos, hoy mismo ya podrán volver a los entrenamientos. El Club Patins Bordeta, que cumplió su 40 aniversario en 2022, experimentó un gran crecimiento tras la pandemia. “Empezamos a tener una gran afluencia de gente que se quiso apuntar y ya no podemos admitir a más porque el pabellón de la Bordeta no tiene más capacidad”, concluyó Mas.