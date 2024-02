El Barça, molesto por que Alexia vaya con la selección

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

El Barcelona está molesto con la decisión de Alexia Putellas de no atender a la recomendación del club de no ir convocada con España, al no tener aún el alta médica de su lesión de rodilla.

La centrocampista, que lleva tres meses de baja y se sometió a un artroscopia para solucionar sus problemas en la rodilla izquierda el pasado 27 de diciembre, todavía no se entrena con normalidad junto al resto de sus compañeras, aunque sí que está en la fase dinal de la recuperación y ya completa parte de las sesiones con el grupo.Sin embargo, fue ayer convocada por Montse Tomé, seleccionadora del combinado español, para los partidos de la fase final de la Liga de Naciones, donde el conjunto español se juega el título y el acceso a los Juegos Olímpicos de París.En principio, la Federación Española de Fútbol (RFEF) había pactado con el Barça que no convocaría a Alexia, ya que los servicios médicos del club lo desaconsejaban por completo. Sin embargo, la RFEF cambió de opinión ante la insistencia de la jugadora, que mantiene una buena relación personal con el director del fútbol femenino de la RFEF Markel Zubizarreta de su etapa en la entidad azulgrana y que deseaba volver a ser internacional.La seleccionadora, Montse Tomé, justificó su convocatoria, en una lista en la que también destaca la primera llamada de la joven azulgrana Vicky López, argumentando que “es nuestra capitana y tiene que estar en estos partidos”. No obstante, reconoció que “sabemos el proceso que ha tenido y lo seguiremos elaborando con precaución. No haremos ninguna locura”.Por su parte, el entorno de Alexia presionó para ir con la intención de hacer piña y hacer entrenos de calidad, ya que en el Barça casi todas sus compañeras se irán con sus selecciones.

“Al final, ganaremos alguna cosa”

El delantero azulgrana Robert Lewandowski declaró que “estoy seguro que al final, vamos a ganar alguna cosa” y consideró que “esta semana es perfecta para dar un paso adelante”. El polaco también dijo que es “difícil de explicar” el bajón de rendimiento este año.

Oriol Romeu ha jugado lesionado todo el curso

Según TV3, Oriol Romeu ha jugado toda la temporada con unas molestias en el cartílago de su rodilla, que le han obligado a descansar recientemente.

Muere el mítico ‘Avi del Barça’ a los 90 años

Joan Casals, conocido por ser el ‘Avi del Barça’, ya que iba disfrazado con barretina al Camp Nou durante décadas, murió el miércoles a los 90 años.