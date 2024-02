Berta Segura disputará hoy la final de 400 en Ourense

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

La atleta leridana Berta Segura disputará hoy la final de los 400 metros en el Campeonato de España en pista corta (antes pista cubierta), que se están disputando en Ourense. Berta pasó a la final con la segunda mejor marca de todas las semifinales, 53.46, que es también su mejor marca personal (tenía 53.69). Berta compitió en la misma semifinal que su hermana, Mar Segura, que finalizó en la misma en la sexta posición con un tiempo de 56.39, para acabar la competición en el puesto 21 de la general.

En la jornada de ayer Arnau Monné, atleta leridano que compite con el Playas de Castellón, se clasificó para la final de los 60 metros, después de superar la primera ronda y las semifinales, estas con 6,72, mejor marca personal. En la lucha con las medallas partía con la cuarta mejor marca de todos los finalistas, aunque acabó la carrera quinto, con un tiempo de 6.73, en una final en la que el oro fue para Sergio López, que paró el crono en 6.64.En cuanto al resto de la participación leridana de ayer, Bernat Erta no logró el pase a la final, aunque tras las semifinales recordó que el objetivo de la temporada está centrado en conseguir plaza para los Juegos de París con el equipo español de relevos 4x400. “Me he visto bien, me he preparado más para el aire libre pero estoy contento porque entrenando me veo bien”, valoró.Elena Llobera, por su parte, se clasificó en la octava posición en salto de longitud y Marwa El Khouya Ali finalizó en el puesto 12 en los 3.000 metros.En el resto de la jornada, la palentina Marta García y Adel Mechaal se proclamaron este sábado campeones de España de pista cubierta de 3.000 metros, en una jornada en la que también brillaron Pablo Torrijos con su séptimo título en triple salto y Belén Toimil y Malen Ruiz de Azua con el cuarto en peso y pértiga, respectivamente.También hubo representación leridana en diferentes campeonatos de Catalunya de categorías de base. En Sub’16, Jana Queralt, del Lleida UA, se proclamó campeona de Catalunya en 60 vallas en la prueba de Sabadell, mientras que en Gavà Mar Serrano (FC Barcelona) y Àxel Zarranz (Xafatolls) fueron campeones en 5.000.