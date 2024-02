El Vila-sana se da un festín

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

El Club Patí Vila-sana se dio todo un festín a costa de un Mataró que aguantó el tipo durante la primera mitad, pero que acabó rendido a la efectividad goleadora de las leridanas, que firmaron una segunda mitad excelsa (8-1). El triunfo, el decimotercero de la temporada, le afianza en la segunda posición de la OK Liga, a tres puntos del líder Palau de Plegamans, y coge confianza de cara al decisivo partido que afrontará el próximo sábado ante el Benfica, donde estará en juego su clasificación para los cuartos de final de la Champions League.

En el arranque de partido, el Mataró exhibió el buen juego que ya avisó en la previa Lluís Rodero, poniendo en más de un aprieto a Sandra Coelho, ayer titular en la portería. La portuguesa estuvo especialmente acertada al detener un penalti a Thais Pérez en el minuto nueve. Al Vila-sana le costó dominar el partido y lo consiguió con la entrada de Laura Barcons, que llevaba dos meses sin jugar por problemas físicos. La barcelonesa, que prácticamente acababa de entrar en la pista, remontó por detrás de la potería rival y asistió perfecto para que Dai Silva, en el segundo palo, inaugurara el marcador.El tanto, paradójicamente, activó al Mataró, que pudo empatar en una acción de Lleonart que sacó Coelho providencial y dos remates seguidos que también detuvo la portera lusa, que nada pudo hacer en el remate de Martínez, que recogió una bola muerta en el área para firmar el 1-1 a cuatro minutos del descanso.La segunda parte fue ya otra historia. A los dos segundos, de nuevo Barcons fue clave al marcar de potente disparo que se coló por debajo del cuerpo de Lladó. Esta vez el Vila-sana no se relajó y se fue arriba para matar el partido, y lo consiguió con creces. Tres minutos después, Flor Felamini armaba un contragolpe y tras superar la salida de Lladó, marcaba a puerta vacía el 3-1. El tanto dejó groggy al Mataró, que encajaría dos goles más en menos de un minuto. A los 30 segundos, Maria Porta aprovechaba una asistencia de Agudo para marcar sin oposición y medio minutos después, tras un tiempo muerto del técnico visitante, la capitana volvía a ver puerta, ahora tras un servicio de Felamini. La argentina firmaría el doblete un minuto después, y en pleno festival goleador, Silva y Agudo redondearon la holgada victoria son sendos tantos más.Lluís Rodero reconocía al final del partido que “en la primera parte no hemos defendido. Con el sermón del descanso se han dado cuenta de que tenían que cambiar de actitud y la segunda parte hemos salido de otra manera. Hemos quedado 8-1 pero podíamos haber marcado muchos más goles”, para añadir: “nos puede dar ilusión de cara al sábado, pero tenemos que pensar en ganar el partido, no podemos pensar en averages porque nos equivocaremos”.