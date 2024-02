El Atlètic Lleida vuelve a caer

Publicado por PAU OSORIO Verificado por Creado: Actualizado:

El Atlètic Lleida cayó ayer por 2-4 ante el Horta, en un partido en el que los locales estuvieron muy frágiles en defensa y protestaron una polémica actuación arbitral, sobre todo en la segunda parte, donde el colegiado les anuló un gol de forma dudosa y les pitó un penalti en contra. Esta derrota supone la segunda consecutiva para los de Xavier Bartolo, que caen de la cuarta a la séptima posición de la clasificación.

El Atlètic Lleida pecó de poca dureza defensiva y no pudo resistir las embestidas de su rival.

En los primeros instantes del encuentro, los de Cappont cedieron el control y las ocasiones a los visitantes, que a punto estuvieron de adelantarse con un remate de cabeza que se estrelló en el palo. No obstante, tras esta ocasión los locales se activaron y en el minuto 18 Konu abrió el marcador aprovechando un mal rechace del portero visitante (1-0). Aun así, poco les duró la alegría, pues tan solo seis minutos después Vilajosana también aprovechó un mal rechace de Méndez para igualar el marcador (1-1).Con el inicio de la segunda mitad comenzó la polémica, ya que, en la primera jugada de ataque de los de Cappont, la linier anuló un gol de Konu por una mano muy protestada por los jugadores locales, que terminó desembocando, dos minutos después, en el segundo tanto del Horta, obra de Gibert (1-2).Tras el gol, los de Bartolo no se achicaron y en el minuto 57, Coca centró un balón que el centrocampista visitante Rodríguez terminó introduciendo en su propia portería (2-2). Tres minutos después, el guion del partido cambió por completo, después de que Amine tocara un balón con el brazo dentro del área, que le costó la expulsión y un penalti en contra, que Vidal terminó convirtiendo para adelantar, de nuevo, a los visitantes (2-3). Con un hombre más, el Horta volvió a golpear a los locales, esta vez en una falta lateral que Gibert materializó para matar el partido en el minuto 70 (2-4).En los instantes finales, con el partido ya decidido, el árbitro expulsó a Peke, que había sido sustituido y le recriminó una acción desde el banquillo.

Bartolo: “La fragilidad defensiva nos ha vuelto a condenar”

Tras el partido, el técnico del Atlètic Lleida, Xavier Bartolo, declaró que “es evidente que ahora mismo no estamos atravesando nuestro mejor momento. Hemos vuelto a mostrar mucha fragilidad defensiva y falta de contundencia”. Sobre las decisiones arbitrales, el entrenador leridano dijo que “es evidente que el desempeño del árbitro nos ha perjudicado. Sin embargo, esto no justifica el resultado, que viene precedido de un mal rendimiento defensivo”.Además, Bartolo señaló que “ahora mismo tenemos dos grandes problemas, uno es la fragilidad en defensa; y el otro la inconsistencia con el balón. No somos capaces de brillar con el balón y jugadores de mucho nivel se sienten inseguros, generando muchos errores en la construcción ”, concluyó.