Ricky: “He estado en la oscuridad, pero trabajando y con ayuda se sale”

Ricky Rubio quiso mandar ayer, durante su presentación oficial como jugador del Barça, un mensaje a todas aquellas personas que, como él, sufren o han sufrido problemas de salud mental al afirmar que “trabajando y con ayuda se sale de esta oscuridad”. “Por tres meses, para mí el baloncesto había acabado para siempre, pero en el último mes y medio he trabajado para llegar a este punto. Espero ayudar a la gente que está pasando por este momento. He estado en la oscuridad, pero trabajando, y con la ayuda necesaria de profesionales, al final se sale”, explicó.

Rubio fue presentado ayer en el Auditori 1899, en las inmediaciones del Spotify Camp Nou, en un acto junto al presidente Joan Laporta. El base de El Masnou, que arrancó su intervención en catalán, agradeció el apoyo de la Federación Española, a los Cleveland Cavaliers, su último equipo en la NBA, a su familia y al Barça por acogerlo ahora en su regreso. “Lo que pedí no era fácil: entrar en un club profesional a media temporada y pedir condiciones no habituales. Lo aceptaron en todo momento y por eso estamos aquí. El ‘staff’, la secretaría técnica y el vestuario me han entendido en todo momento”, explicó Rubio, que está “a disposición” de Grimau para debutar el viernes ante el Mónaco en la Euroliga.