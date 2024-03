El Finques Prats recibe hoy al Caldes obligado a ganar

El Finques Prats Lleida Llista recibe hoy en el Onze de Setembre al Caldes (12.00), en un partido en el que está obligado a ganar para alimentar sus opciones de permanencia en la máxima categoría del hockey estatal. El club no ha dudado en calificarlo como “el partido más importante de la temporada”, por lo que socios, abonados y jubilados, podrán invitar a una persona a asistir al encuentro, en un llamamiento a llenar el pabellón.

El equipo que entrena Edu Amat llega al encuentro tras despedirse el jueves de la Champions con una derrota en la pista del Tomar (2-1), mientras que en la Liga ha encadenado cinco derrotas, ha sumado solo uno de los últimos 24 puntos en juego –lo que le ha condenado a ocupar zona de descenso– y su última victoria data del 10 de diciembre, cuando se impuso al Reus por 3-1.Edu Amat admitía ayer que “se están acabando los partidos de margen” y, sin considerar que el de hoy sea una final, admitía que “se acerca mucho”. El entrenador cree que el equipo no juega tan mal como pueden dar a entender los resultados, pero le falta contundencia ante la portería rival. “Se pueden contar con los dedos de una mano los partidos en los que no hemos sido competitivos. Lo hemos hecho ante todos los equipos tanto en Liga como en Champions, pero nos falta transformar el juego en resultados y puntos”, explicaba ayer.Añadía que “jugamos bien pero no somos efectivos y eso nos perjudica. Tenemos que cambiar la dinámica y eso estoy seguro de que pasará en cuanto ganemos un partido. Tenemos que lograrlo lo antes posible y para ello debemos cuidar más los detalles que hacen que se nos escapen partidos”. También admitió que la situación está afectando a la plantilla. “Somos un equipo joven y esto está afectando mentalmente al equipo”.En cuanto al rival de hoy, el Caldes, comentó que “están en dinámica positiva que ha ido en línea ascendente”. Amat cree, no obstante, que lo más importante es lo que sea capaz de hacer el equipo. “Tenemos que estar concentrados y estar acertados en ataque”, concluyó.