Salvadó logra el triplete y acudirá al Mundial

Publicado por Xavier Pujol Verificado por Creado: Actualizado:

Jordana Salvadó conquistó este pasado fin de semana la Copa de España de mushing por tercer año consecutivo, un triplete que le ha valido el pasaporte para disputar la próxima temporada el Campeonato del Mundo de la especialidad en Italia, en la modalidad Scooter con 1 perro (Ds1W).

La musher de Torà y su perro Negan han sido los grandes protagonistas del circuito, que constaba de cuatro pruebas, de las que ganaron tres, en Alcalá de Guadaira (Sevilla), Hostalric (Girona) y Aranda de Duero (Burgos), y fueron segundos en Salas de los Infantes (Burgos), que también era valedera para el Campeonato de España, donde Salvadó no pudo revalidar el título que había logrado los dos últimos años. Se quedó a solo tres segundos de conseguir el triplete, después de sufrir una caída cuando lideraba la prueba. “Tenía una espinita clavada por esa caída y me la he podido sacar. Además, estoy muy contenta porque en algunas mangas he estado a par con los tiempos de los hombres y en alguna hasta los he ganado, así que no puede estar más satisfecha”, señaló. La temporada la comenzó en noviembre con su primera participación en el Mundial, donde se quedó a las puertas de entrar en el Top 10 por culpa de otra caída. “He conseguido transformar esa rabia y frustración que tenía en ese momento en motivación y positivismo para sacar lo mejor de mí”, explicó.De cara al Mundial, Jordana Salvadó necesita financiación para cubrir los más de 3.000 euros de presupuesto que tendrá. “La próxima temporada hay dos mundiales, uno en Noruega, donde por presupuesto ni me planteo acudir, y otro en Italia, al que sí espero participar, pero la situación económica está muy complicada y ya no puedo tirar de ahorros, necesito ayuda porque no sé si podré competir”, reconoció.