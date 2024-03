El Força Lleida ‘ahorra’ 2.000 km de autocar a su plantilla

Publicado por Xavi Pujol Redactor Esports Segre Verificado por Creado: Actualizado:

Gerard Encuentra va agrair aquest dijous públicament a la junta directiva la decisió que l’equip faci el desplaçament a Galícia amb avió i no amb autocar, com acostuma a fer, perquè el cansament sigui una mica menys pensant que ha d’afrontar dos partits en només cinc dies. L’ICG Força Lleida juga aquest dissabte a la tarda a Ourense i dimecres, en jornada intersetmanal, rep al Barris Nord el San Pablo Burgos, dos partits vitals per seguir en la lluita per entrar a les posicions que atorguen el factor pista. “Aprofito per agrair al club que aquest viatge a Ourense el fem amb avió, que no serà tan esgotador. Si ho féssim amb autocar, en el pròxim partit contra el San Pablo Burgos possiblement hauríem de sortir en grua a jugar”, va dir irònicament el tècnic lleidatà.

L’expedició té previst volar avui a les 13.15 des de l’aeroport del Prat via Santiago de Compostel·la, i des d’allà amb autocar fins a Ourense, on pernoctaran. La tornada serà des de Vigo, des d’on partiran a les 9 del matí per arribar a Lleida cap al migdia, evitant-se fer gairebé 2.000 quilòmetres per carretera. Quant al partit, va reconèixer que una victòr ia a Ourense “seria molt importantperquè és l’equip que fa el tall del play-off i seria fer un pas endavant”.

Conveni amb el Barça

Preguntat per la renovació del conveni amb el Barça, Encuentra no va dubtar a assegurar que “és una notícia molt important per al club per tot el que comporta, ja que et vincules a un club dels millors d’Europa i, a més, ens podem ajudar esportivament, ells proporcionant-nos jugadors joves que puguin acabar de formar-se en una Lliga com la LEB Or, i nosaltres tenint futurs talents que puguin donar el salt a una categoria com l’ACB”.