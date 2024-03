Xavi anuncia rotaciones hoy ante el Mallorca

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

El Barcelona abre hoy la jornada 28 de la Liga (21:00) recibiendo a un Mallorca en el mejor momento de la temporada tras clasificarse para jugar la final de la Copa del Rey y vencer al Girona antes de recibir a un conjunto azulgrana con la cabeza puesta en el duelo europeo del martes ante el Nápoles, donde se jugará su pase a los cuartos de final de la Liga de Campeones.

Ante el Mallorca, el Barcelona tiene dos nuevas bajas: las de Frenkie de Jong y Pedro González ‘Pedri’, dos piezas fundamentales en el centro del campo que se lesionaron en San Mamés y que se suman a la Gavi en la sala de máquinas.Xavi Hernández, técnico azulgrana, asumió que son “dos bajas muy sensibles” y que le llevarán a “reinventar la posición” de futbolistas que no son centrocampistas al uso. Además, el egarense admitió que realizará rotaciones con respecto a la última alineación, pero justificó que es “pensando en el jugador y su fatiga, no porque haya Champions el martes”.Sobre el caso concreto de Pedri, destacó que su lesión, la tercera muscular del curso, “no es tan grave como parece”. “Lo más importante es que se recupere bien. No debe pensar en volver a jugar para el clásico ni en la Eurocopa; tiene que pensar en recuperarse al 100% y en que sea su última lesión”.Por otra parte, el Sevilla anunció ayer que el Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol ha abierto expediente al Real Madrid, tras la denuncia presentada por el club andaluz por el vídeo emitido por Real Madrid TV sobre los colegiados Isidro Díaz de Mera y Pablo González Fuertes, arbitros de su enfrentamiento.