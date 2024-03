El Lleida, sin puntería

Publicado por ARNAU VILÀ FONT Verificado por Creado: Actualizado:

El Mollerussa perdió ayer la oportunidad de sumar en casa ante el Vilassar de Mar (0-2), en el segundo de los tres partidos consecutivos que los de Cortés disputan contra los tres primeros clasificados. A la derrota de la semana pasada también en casa ante el L’Hospitalet, se le suma la de ayer ante el conjunto del Maresme, tercero, que alarga hasta la mala dinámica del equipo del Pla d’Urgell hasta los cuatro partidos sin ganar y le deja dos puntos por encima del descenso antes de visitar al líder Olot.

El partido empezó sin atrevimientos ni desajustes. Los dos equipos tenían miedo a que un error inicial les penalizara, por lo que los primeros minutos fueron intrascendentes hasta el 21, cuando Moró Sidibé tuvo la primera de sus tres grandes ocasiones desaprovechadas. Le cayó un rebote botando en la frontal del área y, ante la salida del portero, decidió hacer una vaselina que se marchó por encima del larguero. Cuatro minutos después, en el 25, Sauret corrió la banda para centrar a media altura a Sidibé y este, con la zurda y a bocajarro, ajustó demasiado su disparo, que se marchó a centímetros del poste, perdonando a un Vilassar que tenía el balón pero no las ocasiones.La segunda parte empezó bastante igual que la primera, con poco juego y a la espera de que los cambios desatascaran el partido. En el 65, Moró Sidibé tuvo la tercera de sus ocasiones, al regatear a un defensor en el vértice del área y soltar un disparo que salió lamiendo la cruceta para desesperación de todo el Municipal, que ya estaba celebrando el tanto.Cinco minutos después a Guillem Porta le cayó un centro-chut en el área pequeña que no se esperaba y acabó rematando fuera muy forzado. Ante todas esas ocasiones perdonadas, el fútbol castigó a los del Pla d’Urgell, cuando el extremo Aarón puso un centro raso en el punto de penalti que cogió a la defensa local a contrapié para que el extremo Aleix anotara el 0-1 en el 72. El gol llegó como un jarro de agua fría para un Mollerussa plagado de bajas, que no le daban opción a cambiar el partido desde el banquillo. Pese a ello, Cortés movió el banquillo en busca del empate e hizo debutar al juvenil Pol Ramón, que compartió minutos con el también juvenil Joel Garrofé.Sin embargo, el lateral visitante Bona, con el partido roto, robó un balón en la frontal del área y definió a la perfección junto al palo para sentenciar (0-2). El Mollerussa, sabedor de que iba a perder, quiso hacer el gol del honor y en la última jugada de partido Nico Magno enganchó una volea que obligó al meta visitante a hacer una magnífica intervención con una palomita espectacular. Pese a ser una acción de mérito del rival, se aplaudió en las gradas en parte porque el arquero Carles Santaló, más conocido como Kolderiu, es un reconocido ‘youtuber’ con casi dos millones de suscriptores en la plataforma, que tras el partido estuvo haciéndose fotos con los jóvenes aficionados que le esperaban en la salida del Municipal con gran expectación.

El entrenador del Mollerussa, Jordi Cortés, afirmó que “hemos hecho un buen partido, los jugadores se han vaciado y ha sido una lástima que no hayamos podido aprovechar nuestras ocasiones porque si esto hubiera sido así, el partido hubiera tenido un guion totalmente diferente. Por lo que en este sentido solamente me queda felicitar a mis jugadores que es lo que he hecho al llegar al vestuario después del partido”.

El técnico local quiso destacar que “sabíamos que el rival era un equipo de la zona alta que te puede castigar tus errores, y así ha sido. En el primer gol hemos sufrido un desajuste en el punto de penalti y ellos no han perdonado”. En cuanto a la situación clasificatoria, Cortés declaró que “sabemos que nuestro destino es salvarnos en la última jornada e incluso pidiendo la hora, por lo que no nos debemos alarmar por la situación actual. En la rúa de celebración del ascenso todos hubieramos firmado llegar dos puntos por encima del descenso a falta de diez jornadas para el final”. Finalmente, el técnico del Mollerusa habló sobre su futuro rival y líder, el Olot. “Va a ser muy difícil puntuar, ellos tienen más presupuesto y más de todo. Además en césped natural es una superfície que nos cuesta mucho, solo hace falta ver como nos fue con el Girona B, pero iremos a por todas”, sentenció.

Los rivales del Lleida se dejan puntos

Los tres rivales directos del Lleida que jugaron ayer (Badalona Futur, Sant Andreu y Hércules) empataron a cero. El líder sumó un punto en casa del Formentera y ahora le saca cuatro al Lleida. El Sant Andreu, ante el Manresa, y el Hércules, ante el Valencia Mestalla, se dejaron puntos en casa y están a tres de los azules.