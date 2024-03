A tumbar a otro de los grandes

Publicado por Xavier Pujol Verificado por Creado: Actualizado:

El ICG Força Lleida afronta esta noche (20.30) ante el San Pablo Burgos, segundo clasificado de la LEB Oro, otro de los partidos grandes de la temporada en un Barris Nord donde quiere mantener su buena racha y tumbar, como ya hizo en el anterior duelo en casa, a otro de los favoritos al ascenso. Los leridanos llegan con una dinámica muy positiva de resultados, como lo avalan las 13 victorias conseguidas en los últimos 15 partidos disputados, las dos últimas como visitante. Además, un triunfo les permitiría dar alcance al cuadro burgalés en la clasificación, ahora con una victoria más, y opositar a la tercera plaza.

La empresa no será nada fácil, ya que enfrente estará un equipo hecho para ascender que en las últimas jornadas se ha reforzado aún más con la cesión por parte del Tenerife de Dusan Ristic. “Tiene un equipazo, claramente para ascender directo. Se ha reforzado muy bien con jugadores que no son de la LEB Oro, sino de Ligas superiores, y están jugando muy bien. Tiene un estilo que se parece un poco al nuestro, con jugadores capaces de decidir un partido por si solos, de ahí que requerirá de un nivel muy alto por nuestra parte”, alertó ayer Gerard Encuentra, que ve a su equipo preparado para tumbar a otro grande. “Nosotros venimos bien, con buena dinámica y con la ayuda de nuestra gente somos capaces de crear un ambiente espectacular y hacernos fuertes”, señaló.En este sentido, el técnico leridano confía en el respaldo de la afición como ante Estudiantes a pesar de jugar en miércoles. “En este tipo de partidos los necesitamos, realmente es el sexto jugador, no es ningún tópico. Cuando ves el pabellón a rebosar, que con dos canastas seguidas explota, o que en los momentos en los que hay decisiones dudosas aprieta, se nota mucho. Está claro que mañana –hoy– tiene que ser un día de estos, de meter mucha gente y poner presión porque lo necesitamos, ya que el rival tiene mucha calidad. Si algo nos ha caracterizado estos años es que cuando metemos mucha gente en el Barris Nord el equipo compite muy bien, ojalá puedan venir muchos aunque sea un día un poco extraño”, señaló Encuentra, que no teme cierta relajación en su equipo por la buena dinámica. “Al equipo lo veo maduro, no piensa más allá, aunque es cierto que en algún momento tenemos que mandar un mensaje para seguir trabajando como siempre, porque en el momento en que no trabajas así estás más cerca de perder”, afirmó.