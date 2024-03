Éxtasis y a cuartos

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

Liderado por dos adolescentes, Pau Cubarsí (17 años) y Lamine Yamal (16), y con el aire que le dio en la media hora final un extraordinario Sergi Roberto, el Barcelona vuelve cuatro años después a los cuartos de final de la Liga de Campeones, tras derrotar 3-1 al Nápoles en uno de los mejores partidos de esta campaña.

Salió a morder el Barça y tuvo varias ocasiones de inicio que, a diferencia de otros partidos, se convirtieron en dos goles. Se pareció algo más a aquel que años atrás maravilló y, salvando las distancias y sabiendo que todavía no están donde deberían estar, lograron aguantar el envite del cuadro napolitano y volver a tomar las riendas del partido y del cruce para meterse en cuartos de final, ronda en la que no estaban desde 2020.Con un Fermín López titular y tirando del carro en la primera parte, un Pau Cubarsí brutal todo el partido a nivel defensivo y en salida del balón, un Raphinha enchufadísimo y un estelar Lamine Yamal, el Barça disfrutó. Y lo hizo con el gol final de Lewandowski que alejó los fantasmas. Fermín y Cancelo, en los minutos 15 y 17, pusieron fáciles las cosas. El canterano avisó con un tiro desviado, de cierto peligro, antes de lograr abrir el marcador con un tiro raso, cruzado, a pase de Raphinha que fue imposible para Meret. Y el meta italiano tampoco pudo hacer nada cuando, después de que Raphinha enviara un balón al palo, Cancelo recogió el rechace para marcar a puerta vacía.El Nápoles, que marcó a la media hora de juego, se encargó de volver a complicar las cosas. Pero esta vez los cambios de Xavi, el tener la cabeza fría y el saber sufrir para volver a controlar permitió al equipo culé revivir no unas pesadillas recientes en Champions sino las noches de las remontadas y las victorias épicas. Hubo lagunas. De hecho, en el minuto 60 de partido, tras un mal arranque de segunda parte por parte blaugrana y dos sustos grandes en forma de tiro muy peligroso de Khvicha Kvaratskhelia y de posible penalti de Pau Cubarsí, Xavi Hernández optó por mover piezas, sin tocar mucho el esquema. Pero las entradas de Oriol Romeu y Sergi Roberto por Andreas Christensen, amonestado, y un agotado Fermín permitieron a Gündogan subir a la mediapunta. El alemán volvió a demostrar que es más peligroso y efectivo cuando juega más cerca de las posiciones de ataque y envió un balón entre líneas a Sergi Roberto y este, el héroe ante el PSG en aquel 6-1 del Camp Nou, se puso la capa para asistir a ‘Lewangol’, que recogió el regalo y marcó.Un gol que sentenció el partido y la eliminatoria. Un gol que dio alas al Barça y hundió a la numerosa afición napolitana, que vio a su equipo estar cerca de empatar en alguna jugada aislada y que, tras el 3-1, también vio un tiro al larguero que aún podría haber hecho cambiar las cosas. Pero no fue así, y el Barça también pudo ampliar más todavía el marcador, que ya no se movió.

Xavi Hernández aseguró tras el partido que “estamos contentísimos. Hemos hecho un partido completo, el equipo se ha vaciado y hemos dominado en muchos momentos”. Añadió que “estamos entre los ocho primeros de Europa. Es momento para disfrutar”.

Sobre su decisión de marcharse a final de temporada comentó que “la gente no me creía, decían que iba a perder el vestuario. Hemos recibido críticas de forma injusta, pero hemos demostrado que estamos preparados para competir en Europa”. Valoró que “el equipo ha estado muy bien. Hemos recuperado mucho balón en la presión alta y hemos rondado el excelente en muchas facetas. Al final un 3-1 ante un gran rival. Nos vamos felices a cuartos”.Destacó a Cubarsí, del que dijo que “no se pone nervioso, su salida de balón es brutal, tiene pausa para generar jugadas de ataque. Enlaza bien con interiores. Es un espectáculo verlo”, y con respecto a los cambios comentó que “Sergi, Oriol Romeu y João Félix nos han dado frescura. Hemos pasado con gente muy joven y tiene mucho mérito este equipo”. No mostró preferencias sobre el sorteo y añadió que “nosotros sabíamos que podíamos competir. Ha sido un pase merecido. Ahora a esperar el sorteo. Hoy es un día para disfrutar de ser culé”, concluyó el técnico.Por su parte, el joven central Pau Cubarsí, de 17 años, fue nombrado MVP y comentó tras el encuentro que “ha sido uno de los mejores días de mi vida porque hemos pasado a cuartos después de unos años difíciles. Estoy muy contento de ganar el trofeo de MVP, pero se lo merece todo equipo. Hemos salido a ganar desde el principio y así se ha visto”, comentó el defensa en declaraciones a ‘Movistar+’.

“El club vuelve a estar donde tiene que estar”

Sergi Roberto dijo tras el partido que “ha sido una noche increíble. Tras cuatro años sin estar donde nos merecemos, hoy el club vuelve a estar donde tiene que estar. Estamos muy contentos. Toca disfrutar de este momento”, aseguró en declaraciones a ‘Movistar+’. Elogió al central Pau Cubarsí, de 17 años: “Ha sido el mejor jugador del partido. No deja de sorprendernos. Jugar con esta tranquilidad en unos octavos de la ‘Champions’.. Es un jugador para estar aquí toda la vida en el club. Un chico humilde y trabajador”.

El Arsenal se mete en cuartos en los penaltis

El Arsenal FC accedió también ayer a los cuartos de final en la Liga de Campeones tras ganar por 4-2 al FC Oporto en los penaltis, tanda que sonrió a los ingleses gracias a dos paradas de David Raya ante Wendell Nascimento y Wenderson Galeno, a la conclusión de un partido que había acabado 1-0 para igualar el marcador de la ida en el Estádio do Dragão. El tanto de Trossard a cinco minutos del descanso sirvió para mandar el partido a la prórroga y después a los penaltis, donde el meta David Raya fue determinante para el cuadro inglés.

El Atlético, obligado a remontar ante el Inter

El Atlético de Madrid afronta hoy una final adelantada en el Cívitas Metropolitano (21.00) donde se juega seguir vivo en la Liga de Campeones, para lo que necesita remontar el 1-0 de la ida encajado ante un rival entonado y en gran estado de forma como es el Inter de Milán italiano, frente al que regresa Antoine Griezmann en busca de formar su dupla letal en el ataque con Álvaro Morata. El otro partido que se disputa hoy es el Borussia Dortmund-PSV, en el que los alemanes intentarán hacerse valer como locales tras el 1-1 de la ida.

La clasificación para cuartos da 15 millones y abre la puerta a 50

Además de la satisfacción deportiva que supone para el Barcelona regresar a cuartos de final, ronda en la que no estaba desde 2020, la clasificación es también un ligero alivio para la economía azulgrana. Pasar de ronda permitirá al club ingresar en cuartos unos 15 millones de euros. La UEFA paga por disputar esta ronda 10,6 millones, mientras que los ingresos por jugar un nuevo partido como local rondan como mínimo los 5 millones. Una eliminación ayer hubiera sido un desastre, porque dejaría de ingresar esta destacable cifra.El pase también permite al Barcelona mantener sus opciones de disputar el nuevo Mundial de Clubes que se pondrá en marcha en 2025 y que representa unos ingresos de 50 millones para los clubes participantes. De momento el Barça no tiene plaza y para lograrla necesita llegar a semifinales y que el Atlético caiga eliminado hoy.