Raúl Fuster: “Jugar el play off sería un éxito”

Raúl Fuster, director deportivo del Lleida, afirmó ayer que el objetivo del equipo sigue siendo acabar primero pero que, después de perder un liderato que han ostentado durante muchas jornadas, “jugar el play off sería un exitazo”. Fuster hizo estas declaraciones durante la presentación del último fichaje del equipo, el central leridano Pol Muñoz. Aseguró Fuster que con su llegada “en principio la plantilla está cerrada, pero aún tenemos fichas libres, por lo que no nos cerramos a nada”.

El director deportivo dijo que “venimos de una primera vuelta muy buena y ahora no nos podemos quedar en que es un fracaso si no ganamos la Liga”, añadiendo que “ser segundo, tercero, cuarto o quinto no es un fracaso. Un play off es un éxito y otro camino al ascenso, aunque más largo. Yo estuve 17 años como jugador y solo disputé dos play off. Pero no olvidemos que aún podemos pelear por todo”, incidiendo en que “este es un año para disfrutar. Aún quedan ocho partidos”.Sobre Pol Muñoz, nacido en Alcarràs, dijo que “jugó en la base y se ha formado en el Barça y últimamente en Italia. Estaba libre y con su llegada aportamos más competitividad a la plantilla y es una herramienta más para Ángel (Viadero). Es un central que se puede incorporar al carril y ya está a disposición del técnico”.Pol, por su parte, celebró su regreso a Lleida. “Salí de aquí y este es el club que siempre llevo en el corazón. Estoy al lado de casa y al final, como en casa no hay nada”, explicó. Sobre el equipo dijo que “veo a una plantilla con muchas ganas y lo que queremos todos es subir”. Con el objetivo común muy claro, señaló que el suyo a título individual es “tener el máximo de minutos y poder ayudar al equipo”. Añadió que salir al extranjero es “una gran experiencia como jugador y persona”.

El Europa empata en casa ante el Valencia Mestalla

El Europa ocupa la segunda posición de la clasificación en solitario, con 49 puntos, uno más que el Lleida, después de que ayer solo pudiera sumar un punto en su partido aplazado ante el Valencia Mestalla (3-2). Los del barrio barcelonés de Gràcia llegaron a dominar el encuentro 3-1.