El Femenino sella su acceso a la final de Copa con un triunfo sin alardes

El Barcelona Femení ganó ayer por 2-1 al Athletic Club, con un gol y una asistencia de Mariona Caldentey, y, después del 0-3 favorable de la ida, remató su clasificación para la final de la Copa de la Reina, instancia donde optará a conquistar su décimo trofeo ante la Real Sociedad, vencedor de la otra semifinal.

Después de un par de acercamientos amenazantes a la portería de las ‘leonas’, Caldentey acertó a batir a Mariasun Quiñones en el minuto 19. Un fallo de Nerea Nevado en un pase hacia atrás fue aprovechado por la ‘9’ del Barça para pisar área y conseguir el gol en el rebote de su primer disparó, repelido por Quiñones (1-0). Pese a encajar ese tanto, las bilbaínas siguieron buscando el gol del honor, especialmente después del descanso. En el minuto 63, un error de Ingrid Engen propició que Marta Sanadri robase el balón dentro del área culé y asistiera a Clara Pinedo, que marcó un golazo con la diestra (1-1). El empeño visitante casi tuvo mayor recompensa en el 67’, con un cabezazo al larguero en un córner y que precedió a otro muy peligroso de la propia Sanadri a bocajarro.La guardameta blaugrana, Sandra Paños, estuvo rauda para atajar ese balón y evitar el 1-2 en el Estadi Johan Cruyff. De hecho, quien sí logró un segundo tanto fue el equipo local en el minuto 72, por obra de Patri Guijarro a raíz de un par de rechaces en un saque de esquina, seguidos por una asistencia con la cabeza de Caldentey.Con una volea de derechas cerca del área pequeña, Guijarro anotó el gol de la calma para un Barça que va lanzado hacia otro triplete estatal.

El vicepresidente Eduard Romeu, máximo responsable del área económica del FC Barcelona, explicó ayer que renuncia a su cargo para iniciar “un nuevo proyecto empresarial” que tiene “mucha complejidad”. En una comparecencia sin preguntas, Romeu, visiblemente emocionado, explicó que su nueva ocupación le obliga a dedicarse en exclusividad a ello.

En el acto celebrado en el Auditorio 1899 del Spotify Camp Nou, el ya exdirectivo, que estuvo acompañado por el presidente, Joan Laporta, aseguró que deja la entidad con el “trabajo hecho”, si bien apuntó que es necesario poner “punto final” para llegar al “Barça esplendoroso” que está convencido que se verá “a medio largo plazo”, aunque apuntó que para ello “el club deberá tomar decisiones complejas. Tirar de la cuerda sin romperla”.Romeu tomó la decisión poco después del partido contra el Nápoles (3-1), ya que el Barça se clasificó para los cuartos de final de la Liga de Campeones y se aseguró lo presupuestado en este concepto para el presente ejercicio económico. “Si no se hubiera ganado el partido, no hubiéramos hecho nada hoy porque no me gusta marcharme de los sitios sin el trabajo hecho”, explicó el exvicepresidente económico de la entidad, quien admitió que se disgustó cuando el equipo perdía algún partido de la Champions, ya que “había mucho dinero en juego”. Tras el discurso del protagonista de la comparecencia, el presidente del club, Joan Laporta, agradeció a Romeu su dedicación, así como “su capacidad y calidad humana”. “Ha sido una persona clave en el rescate económico del club”, comentó, además de alabar el “extraordinario trabajo” realizado por Romeu “en el plan de viabilidad” que ha permitido mejorar la situación de la entidad.Laporta también explicó que las funciones de Romeu serán asumidas en las áreas de economía y finanzas por diferentes ejecutivos y directivos y que Romeu seguirá vinculado al Barcelona en la Fundación.Romeu llegó al club tras la victoria de Laporta en 2021 después de la renuncia de Jaume Giró, el hombre fuerte del área económica de la candidatura, y se une a otra marcha reciente en el área económica de la entidad, la de la directora corporativa Maribel Meléndez.

Bartomeu manipuló la auditoría del Barçagate

En un informe, los Mossos d’Esquadra apuntan a que el expresidente blaugrana Josep Maria Bartomeu presuntamente manipuló datos para que le resultara favorable la auditoría de PWC, a raíz del ‘Barçagate’. El informe concluye que Bartomeu y otros directivos supuestamente manipularon la información que dieron a PWC para salir favorecidos de la investigación. Las defensas pedirán que el informe no entre en la causa porque “incluye mensajes entre los investigados y sus abogados”.

La Superliga denunciará a Tebas y a LaLiga

La compañía ‘A22’, impulsora de la Superliga, anunció ayer, en la primera jornada del juicio del ‘caso Superliga’, que emprenderá acciones legales contra Javier Tebas y LaLiga, a los que solicita cesar en “su campaña de hostigamiento”. El juicio determinará si UEFA y FIFA abusaron de su posición dominante para prohibir la competición.

Vinícius pide “castigar” los cánticos racistas

Vinícius pidió ayer a la UEFA que piense en un “castigo” contra los aficionados que profirieron cánticos racistas contra él en la previa del Atlético-Inter en los aledaños del Metropolitano, los cuales denunciará LaLiga ante la Fiscalía.