“Debemos ser realistas”

Gerard Encuentra no teme ser tachado “de prudente” y, aunque mostró su satisfacción por el momento del equipo y el deseo de ampliar la racha mañana en la pista del Gipuzkoa, insistió en bajar la euforia. “Ya nos ha bajado un poco la euforia que teníamos después del partido conra el Burgos, hay que tocar de pies en el suelo y seguir trabajando como lo estamos haciendo, que es la clave del éxito. A partir de aquí intentar mantener nuestro ADN e intentar alargar esta buena dinámica, que es lo que decimos siempre, cuando las cosas van bien hay que intentar alargarlas”.

“Yo soy realista, quedan diez partidos, vamos ahora a la pista del Gipuzkoa, que es un rival que está empatado con nosotros y que está haciendo muy buen baloncesto”, añadió. “Hay que ver qué objetivos nos podemos marcar en las próximas jornadas, para ser un poco más ambiciosos o no. Y sobre todo para llegar bien al tramo final de temporada. No vale para nada que ahora estemos en un momento muy bueno y que en el tramo final, donde se deciden cosas, no estemos tan bien. Tenemos que ser prudentes e ir paso a paso”, insistió.Con poco tiempo para preparar el duelo de mañana, señaló que “estamos cansados, pero tenemos preparadores físicos y fisioterapeutas muy buenos que piensan las 24 horas en la mejoría física de cada jugador”, añadió. “Nos hubiera gustado tener más tiempo, pero como no depende de nosotros, trabajamos para llegar físicamente lo mejor posible”.Del Gipuzkoa dijo que “me recuerda a nuestro equipo. Defiende muy bien y ofensivamente también son un buen equipo. Juegan muy bien como equipo, todos tienen muy claro su rol y tienen un anotador como Barcello que marca diferencias. Además, la mayoría de jugadores llevan muchos años juntos”.Por otra parte, el Robles visita hoy al Viladecans (18.30), al que el técnico, Rubén Petrus definió como “un superquipo”. También admitió que “tenemos una espina con ellos porque nos ganaron en la primera vuelta y eso marcó nuestra temporada”.