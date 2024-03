Duelo clave del AEM para el play off - MIQUEL PASCUAL PRAT

El AEM encara hoy (12.30/Lleida En Joc) un duelo directo en su particular lucha por el play off, con la visita al Alavés, un recién descendido de la Liga F que partía como un claro candidato al ascenso pero que se encuentra cinco puntos por debajo de las leridanas, que siguen marcando los puestos de play off, en sexta plaza, pese a llevar cinco partidos sin ganar.

De hecho, el conjunto vitoriano no es el principal perseguidor del AEM, ya que entre ambos equipos, séptimo, se encuentra el Albacete, tres puntos por debajo del conjunto leridano cuando quedan seis partidos de Liga. Por ello, Rubén López, técnico aemista, consideró que “para mí es su final. Si no nos ganan lo tendrán muy difícil para meterse en el play off y hay que jugar con su ansiedad”.“Creo que saldrán con nervios y lo tenemos que aprovechar, ser pacientes e intentar jugar con un resultado ajustado hasta los minutos finales para sacar partido de esta ansiedad que tendrán de ir a ganar”, añadió el técnico, contento por tener “a toda la plantilla disponible para el tramo final”, después que Evelyn ya se haya recuperado de su lesión en la mano, aunque quedó fuera de la convocatoria al haber hecho “apenas un entrenamiento” y se une a María Cortés y Ana Recarte como descartadas.Rubén López también consideró que “por situación clasificatoria, es un partido muy similar al de Osasuna a nivel emocional (que acabó con derrota por 1-0 tras una mala primera parte)”. Así, el entrenador reconoció que “es un deber mío intentar sacarles presión a las jugadoras, que disfruten de lo que están haciendo, que lo están haciendo muy bien, y salgan con la ambición que mostraron aquel día en la segunda parte”.Sobre el Alavés, destacó que “es un equipo con muchos recursos, contundente atrás y con velocidad en las bandas” y reconoció que espera un partido “más cerrado que en la primera vuelta”, en el que ambos equipos tuvieron muchas ocasiones pese al 0-0 final.