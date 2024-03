Exhibición y segundos

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

Futbolista todavía de detalles e instantes, aún inconstante, de indudable talento, Joao Félix desató la victoria del Barça en el Metropolitano junto al incontestable Lewandowski, decisivos para mantener viva la competencia por LaLiga, cambiar el partido y domar al Atlético, derrotado 0-3 y relegado a la quinta posición.

El técnico egarense fue expulsado tras una tarjeta amarilla y otra roja directa poco antes del descanso

El primer gol fue del atacante portugués, el segundo del delantero polaco y el tercero de Fermín para asaltar la segunda plaza; propiedad ya del grupo de Xavi Hernández (expulsado en 42 minutos), ganador en cada uno de sus cinco duelos contra Diego Simeone, nueve puntos por encima de los rojiblancos y ocho por detrás del liderato del Real Madrid. Quedan 27 por competir.La victoria en el Metropolitano, donde no ganaba nadie en LaLiga desde que lo hizo él mismo el 8 de enero de 2023, incide en la insistencia del Barcelona en una pugna que parece perdida, pero que aún tiene recorrido, con un duelo entre los dos aún pendiente en el estadio Santiago Bernabéu. Una misión más que compleja. No imposible. Tampoco lo es ganar en el Metropolitano. No lo había hecho nadie en esta Liga, con 40 de los 42 puntos disputados este curso allí en poder del Atlético. Menos aún tal y como empezó el partido, pero el Barcelona soportó su peor momento al comienzo, reaccionó con talento y determinación y se impuso con una autoridad inusitada, dirigido por Lewandowski, que participó en cada uno de los tres tantos. Asistió en dos y marcó otro.Joao Félix aprovechó la primera. Bajo la bronca sobre él (tremenda cuando fue cambiado en el minuto 77 o cuando sonó su nombre por megafonía), en la nula incidencia por la que se movió al comienzo, como su equipo en ataque, él desató de repente el triunfo en el minuto 38. La mejor jugada del Barcelona, por la visión de Gundogan, la maniobra y el giro de Lewandowski a la espalda de Savic y su combinación con el goleador. Desbordante.El delantero portugués fue mucho más comedido en su alegría por el gol que en la primera vuelta en el Camp Nou. En su anterior y futura casa, tal y como refleja su contrato hasta 2029, rebajó la gesticulación, prácticamente inexistente, mientras todos y cada uno de sus compañeros lo envolvían en un abrazo grupal que representó todo lo que significó ese gol.Porque el Barça no sobrepasó de verdad el medio campo con la destreza que se le presupone a un equipo del calibre hasta el minuto 34. Cuando lo hizo, su amenaza fue evidente. Rodrigo de Paul lo hizo todo mal en la reanudación. Primero, una tarjeta. Después, un error. Una secuencia de 80 segundos. El fallo originó el 0-2 de Lewandowski. El pase del argentino, en una posición cómoda, en su terreno, fue a Raphinha. Una entrega impropia de un partido de este nivel. El brasileño la picó, el polaco la recogió, se giró y conectó un tiro a la altura del goleador que es.Aún lo intentó el Atlético, con un tiro de Riquelme o una volea de Marcos Llorente, al que se opuso extraordinario Ter Stegen, con una parada prodigiosa, para sostener el 0-2, que creció después, en el minuto 65, cuando Fermín cabeceó el 0-3 entre la zozobra que ya sufría el conjunto rojiblanco en su estructura defensiva. Y aún evitó Oblak el 0-4 sobre la línea.

El Barça femenino castigó ayer con una severa goleada al UD Costa Adeje Tenerife (7-0) en el retorno al once inicial del equipo azulgrana de Alexia Putellas, y también de Fridolina Rolfö, después de superar sus respectivas lesiones y haber tenido minutos como suplentes en los últimos partidos.

Ambas volvieron a lo grande, con un gol cada una, como parte de un once con muchos cambios respecto al último partido y con la cabeza puesta en la eliminatoria de cuartos de final de la Champions ante el Brann que arranca el miércoles con el partido de ida en Noruega (21.00).Rolfö fue la encargada de abrir el marcador en el minuto 8, en el que significó el primero de los seis goles que el equipo azulgrana anotó antes de la media parte. Además del tanto de Alexia, las otras anotadoras fueron Hansen, Torrejón y Pina, por partida doble. El 7-0 fue en propia, tras el descanso.

Xavi: “Hay que luchar por los dos títulos que quedan”

Xavi Hernández afirmó, nada más finalizar el partido, que “ha sido un partido casi perfecto para lo que buscamos” y se mostró muy contundente. “Somos el Barça y no queda otra que luchar hasta el final por los dos títulos que quedan, que son los más importantes”, afirmó.El técnico azulgrana opinó que “ha sido un partido perfecto en el juego de posición, de atacar espacios. En defensa también hemos estado muy bien, porque apenas nos han generado ocasiones. Es un partido casi perfecto, para lo que buscamos”. Sobre su expulsión se mostró prudente. “No es justa la expulsión, pero hay que aceptarla, sin más”, dijo.Por otra parte, el centrocampista azulgrana de 20 años, Marc Casadó, se estrenó en la competición doméstica aunque ya había jugado en la Champions.

Fermín entró en el once titular ‘in extremis’

Andreas Christensen notó “unas molestias durante el calentamiento” antes del partido y fue Fermín quien entró en el once inicial. Cuando el equipo azulgrana ya se había retirado al vestuario, Fermín salió a toda velocidad a hacer un calentamiento rápido por su inesperada titularidad.

Primer triunfo en la jornada 29 del Almería

La UD Almería consiguió su primera victoria en LaLiga EA Sports 2023-2024 al sorprender en el Estadio de Gran Canaria a la UD Las Palmas (0-1), gracias a un gol del delantero brasileño Leo Baptistao en el minuto 14 de la primera parte en el debut de Pepe Mel como entrenador del equipo andaluz.

El Espanyol gana a domicilio al Zaragoza

El Espanyol se quedó el duelo de nuevos inquilinos en sendos banquillos ante el Zaragoza. Un gol de Puado a los siete minutos decantó un triunfo (0-1) que le vale a los catalanes para seguir muy de cerca la zona de ascenso directo, además de ser el perfecto estreno para Manolo González. No así para Víctor Fernández, con su Real Zaragoza en plena crisis de juego y siete puntos por encima del descenso.