El Vila-sana, a salvar hoy el trámite pensando en el Gijón

El Club Patí Vila-sana jugará hoy (19.30) en casa el partido adelantado a la vigésima jornada que le enfrentará al Bembibre, un equipo que lucha por no bajar y que, a priori, debe ser un trámite antes de afrontar el sábado la ida de los cuartos de final de la Champions League ante el Telecable Gijón, también como local. El equipo que dirige Lluís Rodero no puede permitirse más tropiezos en el campeonato doméstico, en el que ahora ocupa la cuarta posición, a dos puntos del Fraga y a tres del cuadro asturiano, mientras que el líder Palau de Plegamans ya se encuentra a una distancia considerable de nueve puntos. Pese a todo, el Vila-sana prácticamente tiene asegurada la cuarta plaza, la última que da acceso al play off por el título, ya que tiene 14 puntos de ventaja sobre la quinta posición, que comparten Coruña y Manlleu, su última víctima, cuando quedan solo 18 en juego.

Lluís Rodero avisa que “no podemos fiarnos de ningún rival, y menos del Bembibre, que tiene un gran entrenador. Está claro que nuestro partido importante de la semana es el del sábado, pero al de mañana –hoy– también le damos importancia porque estamos en la mejor Liga del mundo y cualquier equipo te puede crear problemas. Tenemos que hacer las cosas bien y coger confianza para la Champions”, señaló.