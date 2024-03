Alves, en libertad provisional bajo fianza de un millón

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

La Audiencia de Barcelona acordó ayer la prisión provisional del futbolista Dani Alves eludible mediante el pago de una fianza de 1.000.000 de euros y, en caso de verificarse el pago, acordarse su libertad provisional con la retirada de los dos pasaportes –español y brasileño– hasta la sentencia definitiva. En el auto, que cuenta con el voto particular de uno de los tres jueces contrario a la excarcelación, también prohíbe al condenado salir de España y le obliga a comparecer ante la Audiencia Provincial semanalmente. Asimismo, también le imponen la prohibición de comunicarse y acercarse a la víctima a una distancia inferior de 1.000 metros.

La Audiencia de Barcelona lo condenó recientemente a cuatro años y medio de prisión por agredir sexualmente a una joven en un lavabo de la discoteca Sutton el 30 de diciembre de 2022, aunque entró en prisión el 20 de enero de 2023. Tanto la Fiscalía como la acusación particular recurrieron la sentencia reclamando una pena mayor.En su resolución, el tribunal valora que la pena impuesta se ha reducido de forma considerable, ya que Fiscalía pedía 9 años y la acusación particular 12, y que ya lleva 14 meses encarcelado de forma preventiva, “pudiendo ser prorrogada de persistir las circunstancias que motivaron su dictado, hasta la mitad de la condena impuesta”.Uno de los tres magistrados emitió un voto particular en el que discrepa de la decisión: “Creo que debería prorrogarse la situación provisional. Los argumentos que llevaron a acordar la prisión, no solamente se han confirmado, sino que se han reforzado”, argumentó.Por su parte, la abogada de la víctima, Ester García, aseguró que recurrirá la decisión del tribunal y, en una entrevista a RAC1 se mostró “muy sorprendida e indignada” con la resolución, al considerar que “se está haciendo justicia para ricos”. “Es un escándalo que dejen en libertad a una persona que puede conseguir un millón de euros de la nada”, añadió. De hecho, el diario ‘La Vanguardia’ avanzó ayer que el padre de su excompañero Neymar se hará cargo del millón de euros de la fianza.