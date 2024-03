El Vila-sana quiere hoy un pabellón lleno ante el Gijón

Publicado por Xavier Pujol Verificado por Creado: Actualizado:

El Club Patí Vila-sana se juega hoy (19.00) medio billete para la Final Four de la Champions League ante su bestia negra las dos últimas temporadas, el Telecable Gijón, un partido para que el que Lluís Rodero reclamó el apoyo de la afición. “Necesitamos más que nunca que esté al lado del equipo pase lo que pase. Esperamos contar con el pabellón a reventar porque esto nos ayudará mucho, y nosotros trabajaremos para que disfruten de un partidazo”, apuntó el técnico.

El cuadro del Pla d’Urgell se mide al que ha sido su bestia negra estas dos últimas temporadas, sobre todo la pasada. Y es que el conjunto asturiano evitó que las leridanas levantaran el primer título de su historia al derrotarlas tanto en la final de la Champions como de la Copa de la Reina, además de dejarles fuera de la final por el título de Liga en semifinales. Esta campaña también se enfrentaron ambos equipos en la Supercopa de España con nueva victoria del Gijón, esta vez en la tanda de penaltis. Pese a ello, Lluís Rodero no cree que les tengan la moral comida. “Es cierto que nos han ganado en varias finales, pero algunas han sido por penaltis y creo que algún día esta pizca de suerte caerá de nuestro lado. Creo que ante el Gijón hemos hecho siempre grandes partidos y lo que tenemos que hacer es afinar la puntería de cara a portería porque somos capaces de cambiar esta dinámica”, señaló el técnico leridano, que avisa que es una eliminatoria de 100 minutos y que no hay que salir pensando solo en la ida. “Evidentemente si podemos conseguir un resultado favorable mucho mejor, pero hay que pensar que mañana –hoy– no se resolverá la eliminatoria y que aún quedará un segundo encuentro, así que tenemos que hacer las cosas con mucha cabeza y pensar en lo que toca en cada momento, sin salir a ganar de cuatro goles cuando quizás nos cueste ganar. Hay que trabajar mucho el partido, sabiendo que si podemos irnos en el marcador será importante, pero que quedarán 50 minutos más”, indicó. De cara al partido de esta tarde dijo que “la primera clave es hacer una buena defensa, porque tienen jugadoras con mucha calidad, y luego intentar imponer nuestro ritmo”.