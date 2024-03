Marc arranca tercero y sufre su primera caída con Ducati

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

Marc Márquez se dejó ver, y de qué manera, en la primera jornada de entrenamientos del Gran Premio de Portugal en Portimao. El leridano fue el más rápido en la sesión matinal y por la tarde mostró un gran ritmo para acabar con el tercer mejor tiempo, a 153 milésimas del italiano Enea Bastianini, que intentó mejorar en un arreón que le llevó al suelo a dos minutos del final.

Fue la primera caída de la temporada al manillar de la Ducati para el ocho veces campeón del mundo, porque en el GP de Qatar no besó el suelo, y la segunda con la moto del Gresini Racing, ya que el último día de la pretemporada también se cayó. Ese contratiempo no estropeó las buenas sensaciones que dejó el mayor de los Márquez en el entrenamiento de la tarde, porque encadenó cinco vueltas seguidas a ritmo de 1:39, siendo las cuatro últimas espectaculares, de 1:39 bajo. Además, consiguió el objetivo principal, que era entrar directamente en la Q2, algo que consiguieron los diez primeros, entre los que no pudo colarse su hermano Àlex, que acabó decimotercero tras sufrir también una caída.“Ha sido un día positivo, a pesar de la caída. Todo es parte del aprendizaje y lo estamos haciendo bien. Sabemos dónde perdemos y sabemos por qué. La T4 nunca ha sido mi punto fuerte, nunca he digerido completamente las dos últimas curvas largas a derechas, ni siquiera en el pasado”, dijo Marc después de la sesión. Sobre la caída comentó que “ha sido resbalón, pero prefiero así. La primera caída oficial del año ha sido en uno de los puntos más críticos del circuito, y simplemente ha salido mi instinto, al que vengo habituado con la Honda, y me he caído por un error mío. Pero bueno, para mí lo más importante es que he podido ser constante en los tiempos”.Por su parte, Àlex Márquez señaló que “la caída arruinó un poco nuestros planes y cuando volví con el neumático blando delante no me sentía al 100%, pero no estaba haciendo una mala vuelta”. El mejor tiempo fue para Bastianini, seguido del australiano Jack Miller (KTM). Diogo Moreira, por su parte, acabó vigésimo en Moto2.