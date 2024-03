Segunda victoria seguida

Publicado por PAU OSORIO Verificado por Creado: Actualizado:

El Alguaire se llevó ayer el duelo del Segrià al imponerse por 1-0 al Artesa de Lleida, gracias a un gol tardío de Edu Tiers. Con este resultado, los locales, que aún son colistas, logran su mejor racha de la temporada tras encadenar dos victorias y recortan diferencias con sus rivales directos. Por su parte, el Artesa sigue sin levantar cabeza, pues lleva ocho partidos consecutivos sin conseguir la victoria y cae a la decimocuarta posición de la tabla.

En la primera mitad, los locales empezaron mejor que sus rivales y en los primeros minutos de partido tuvieron buenas ocasiones que no consiguieron materializar. Tras este arreón inicial de los verdiblancos, los de Reig pudieron controlar el partido y con el paso de los minutos generaron buenas oportunidades, pero todas toparon con el portero local. El Alguaire, por su parte, tampoco se quedó atrás y en el minuto 32, tras una gran jugada de Chriki, Tiers terminó enviando el balón al palo y se llegó al descanso con empate a cero.En la segunda mitad, los visitantes dieron un paso adelante y encerraron a los de Tornero, pudiendo haber abierto el marcador en diversas ocasiones como en el gol anulado a Manel por fuera de juego o el obús de Pagu desde la frontal, que terminó estrellándose en la cruceta. A pesar de las numerosas oportunidades del Artesa, el Alguaire no se rindió y tras un córner a favor de los visitantes que despejó la defensa verdiblanca, Fraile generó un contragolpe en el minuto 83 y con el pase de la muerte dejó solo a Tiers, que batió a Candel y desató la locura entre los aficionados locales (1-0). Tras el tanto, los visitantes intentaron igualar el partido y hubo una trifulca que mantuvo la tensión hasta el término del encuentro. Aun así, no pudieron evitar que el Alguaire se llevara el duelo del Segrià.

“Las victorias ante los equipos leridanos son nuestro objetivo”

Tras el partido, el técnico del Alguaire, Edgar Tornero, declaró, muy contento, que “nuestro planteamiento ha salido a la perfección. Desde que llegamos, marcamos las victorias en los duelos leridanos como un objetivo principal y conseguirlo delante de nuestra gente ha sido espectacular”, dijo.Por su parte, el entrenador del Artesa de Lleida, Sergi Reig dijo: “Creo que jugamos bien, pero no pudimos encontrar el último pase. En los últimos partidos hemos estado bien, pero estamos inmersos en una dinámica muy mala en la que todo nos va en contra”, concluyó.