Vinícius dice llorando que “cada vez tengo menos ganas de jugar”

Bajo el lema ‘Una misma piel’ y las lágrimas de Vinícius ayer en su comparencia ante los medios de comunicación, España y Brasil unen sus fuerzas hoy en un amistoso para lanzar una condena contra el racismo desde el Santiago Bernabéu (21.30).

Vinícius rompió a llorar al ser preguntado por el racismo que ha sufrido en algunos campos de España y que, dijo, le hace tener “cada vez menos ganas de jugar”. “Entiendo que se hable de lo que se habla, sobre lo que hago en los partidos, porque tengo muchas cosas que mejorar, pero llevo estudiando mucho tiempo el tema del racismo y cada vez tengo menos ganas de jugar”, dijo. “Saco las fuerzas de mi familia y de la gente que me dice que siga luchando y defendiendo aquello en lo que creo. Quiero seguir luchando por todas las personas que lo necesitan”, añadió.Afirmó que solo quiere “jugar al fútbol y hacer todo por mi club y por mi familia. Jugar al fútbol es muy importante pero la lucha contra el racismo es importantísima. Quiero que las personas de color tengan una vida como los demás. Si no fuera por eso me hubiera rendido ya. Lo único que quiero es seguir jugando al fútbol y que toda la gente tenga una vida mejor”.Por su parte, el seleccionador Luis de la Fuente, dijo que le da “la importancia que se merece” al amistoso ante Brasil, un rival frente al que quieren “estar a la altura” porque saben que “hay más foco”, en el que no se centra únicamente en “un fuera de serie” como Vinícius y al que se mide tras una derrota ante Colombia de la que opina que fue un partido “mucho mejor” de lo que pareció. Nico Williams, Lamine Yamal y los brasileños Vinícius y Rodrygo Goes posaron en una foto contra el racismo.