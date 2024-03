Encuentra: “No quiero pensar ahora en el ascenso directo”

Publicado por Xavier Pujol Verificado por Creado: Actualizado:

Gerard Encuentra aboga por la prudencia y, pese a que solo quedan ocho jornadas para acabar la fase regular y con el equipo luchando por todos los frentes, no quiere pensar más allá del próximo partido ante el Clavijo y prefiere no hablar, de momento, de objetivos más ambiciosos, entre ellos la plaza de ascenso directo que ocupa actualmente el Coruña. “Matemáticamente es posible, pero ahora solo pienso en cómo parar a los dos hermanos Urtasun, que están en un momento de forma muy bueno, y en cómo defender a Peñarroya. Ahora me ocupa esto, no quiero pensar en el ascenso directo, que no se decidirá hasta las últimas jornadas. Si estamos en la lucha hablaremos de ello, pero ahora mismo lo único que me preocupa es intentar ganar en Logroño, que si queremos estar ahí tenemos que conseguirlo”, aseveró. El técnico leridano añadió: “Quedan ocho jornadas, con muchos enfrentamientos directos de la zona de arriba, y cuantos más partidos podamos ganar, más opciones tendremos de ser más ambiciosos y luchar por el factor pista en el play off. Hay que ir paso a paso, pero está claro que ganar suma mucho ahora”.

Encuentra también anima a disfrutar del momento que vive el equipo, pero sin una presión desmesurada. “Me gusta cómo está la Liga de divertida. Parecía que el Coruña lo tenía hecho y encadenó dos derrotas seguidas y todo está apasionante. Miras calendarios de los equipos y todos tienen enfrentamientos directos y esta Liga, como siempre decimos, en cada partido puede pasar cualquier cosa. El equipo se está jugando cosas chulas en este tramo final de temporada, involucrado en la lucha por las posiciones privilegiadas y tenemos que estar muy contentos y disfrutarlo sin ponernos más presión de la que toca”, señaló el técnico leridano.