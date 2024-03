Vicente Javaloyes: “Un mediador profesional debería hablar con el Lleida y el Badalona Futur”

En el turno de preguntas, a Vicente Javaloyes se le inquirió acerca de lo que piensa del hecho de que el Lleida Esportiu y el Badalona Futur puedan coincidir en la ciudad la próxima temporada.

“Quizás sea el momento en Lleida de mediar, de buscar un foco común porque el Lleida Esportiu tiene un valor y un recorrido y es difícil negociar desde las emociones. ¿Si debería mediar la Paeria? creo que no. Debería ser una persona objetiva, un profesional de la mediación”, afirmó.

Desveló que “nos sentamos a hablar con el Atlètic Lleida la primera vez y dijeron que no. Luego cuando salió lo del Badalona, me lo filtran y volvieron a sentarse con nosotros. Había una propuesta que puede ser coherente, pero a partir de esa reunión yo ya no estuve presente en más reuniones”, concluyó Javaloyes.