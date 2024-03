El Cadí quiere hacer hoy un paso más hacia la salvación

Publicado por REDACCION Verificado por Creado: Actualizado:

Después de la importante y agónica victoria lograda el pasado jueves ante su principal rival por la permanencia, el Gran Canaria, el Cadí La Seu afronta esta tarde (18.15) un partido mucho menos exigente, ya que visita a un Bembibre que ya está descendido a la Liga Challenge, pero igual de importante, dado que un triunfo le daría prácticamente la permanencia en la categoría. Fabián Téllez ya lo dijo antes de medirse al conjunto canario, la salvación dependía de ganar dos de los cinco partidos que quedaban para acabar la fase regular. El primero cayó el jueves después de cuatro prórrogas, y el segundo puede hacerlo hoy ante un equipo que solo ha sido capaz de ganar un partido de los 26 disputados.

Además, la jornada puede serle muy propicia, ya que otros rivales que están en la lucha por la salvación tienen compromisos muy complicados. El Celta, que tiene un triunfo menos que las del Alt Urgell, reciben al Zaragoza; el Barça, con las mismas 10 victorias que el Cadí, visita al Valencia, recientemente proclamado campeón de la Copa de la Reina, y el Araski, que tiene un triunfo más que las leridanas, recibe al Perfumerías Avenida. El Gran Canaria, que ahora ocupa la otra plaza de descenso, juega en casa ante el Jairis, que aún aspira a quedar cuarto y tener el factor pista a favor en los play off. Si la lógica se impone, el cuadro leridano podría dejar casi liquidada su permanencia antes de un calendario que no le es nada propio, ya que en las tres últimas jornadas visitará al Jairis y recibirá en casa a Estudiantes y Valencia. Fabián Téllez ya avisó ayer que no se fía de la condición de equipo descendido del Bembibre. “Hace semanas que han bajado pero su versión no ha cambiado, sigue compitiendo los partidos hasta el final, por tanto, no será un partido fácil. Cualquiera que haya jugado en Bembibre sabe que no es una pista fácil y no lo será, independientemente de que ya estén descendidas y porque así lo están demostrando en los últimos partidos”.