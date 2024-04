Paso casi definitivo del Cadí la Seu

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

El Cadí está a un paso de conseguir la permanencia en la Liga Femenina después de imponerse ayer al Bembibre (71-88), sumar su segunda victoria de la semana y mantener los dos triunfos y el average particular sobre la zona de descenso. Además, las leridanas superaron al Barça CBS, que se queda con 10 victorias después de perder ayer ante el Valencia (69-51), y atraparon al Araski, que cayó ante el Perfumerías Avenida (61-74).

El Bembibre, que solo ha ganado un partido, apenas fue rival para un Cadí que no se dejó sorprender, a pesar de una mala puesta en escena. El 5-0 de salida fue rápidamente contrarrestado por las jugadoras de Téllez y de una forma contundente. El 5-12 obligó a Bea Pacheco, técnica local, a detener el partido, pero el Cadí se fue hasta el 5-16. Brown y Remenárová anotaban con facilidad, aunque la entrada de rotación dio alas a las locales, que volvieron a entrar en el partido con un parcial de 8-0 (13-16) a base de tiros libres. Campisano, con un lanzamiento de media distancia, cerró un primer cuarto de rachas.Las bercianas amenazaron en el arranque del segundo acto y Fabián Téllez gastó su primer tiempo muerto después que Ott colocara el 21-23. La respuesta fue rápida, canasta de Ramette y triple de Lahtinen. De hecho, el Cadí volvió a alcanzar los 10 puntos de ventaja después de un 2+1 de Remenárová (21-31). El Bembibre apenas respondió a base de tiros lejanos e inspiración individual de Garraud. Remenárova siguió castigando un juego interior sin oposición y respondía Garraud con otro triple. Sierra Campisano se unió a la fiesta del acierto exterior y las leridanas llegaron al descanso con una renta de 8 puntos (34-42), escasa viendo la actitud de ambos equipos.Soler abrió el tercer periodo con un triple, con Ott como única referencia para las locales. La máxima diferencia subió hasta los 13 puntos (40-53) después de un triple de Soler, pero siguió el acierto exterior de las locales, que se negaban a dejarse ir. De hecho, gracias a Ott y Garraud, el Bembibre se situó a 6 puntos (50-56), pero entre Remenárova y Rivers solucionaron la situación. El Cadí entró en los últimos diez minutos con una escasa renta de 9 puntos (53-62), pero con la sensación de control absoluto de la situación.Lahtinen, con un triple, y Remenárová, elevaron a 14 puntos la diferencia (53-67) y Pachecho no tuvo más remedio que pedir tiempo muerto cuando apenas habían pasado 40 segundos del último acto. Fueron momentos en los que el Cadí fue a por el partido, con una espectacular Lahtinen. Después de unos tiros libres de Campisano, la diferencia se elevó hasta los 18 puntos (59-77), pero una antideportiva de la estadounidense siguió dando aire a las locales. Sin embargo, el tiempo ya corría a favor de un Cadí con ganas de que terminara el trámite. Pacheco gastó su último tiempo muerto a 1:20 del descanso, con el 71-83 después de un lejano triple de Soeiro. Palma, que regresaba a la que fue su casa durante tres temporadas, se estrenó con un triple y cerró el partido con otra canasta para el 71-88 definitivo. Segunda victoria consecutiva para el Cadí y segundo triunfo lejos del Palau d’Esports de toda la temporada, uno de los factores que han hecho que las leridanas no tengan asegurada la permanencia a estas alturas. El sábado 6, a las 19.30, el equipo que dirige Fabián Téllez puede sellar la salvación ante su afición y contra un Estudiantes que aplazó su partido de esta jornada frente al IDK Euskotren.

Téllez: “Lo más importante era sacar este partido adelante”

Fabián Téllez, técnico del Cadí, señaló después del encuentro que “posiblemente, lo mejor ha sido el resultado. No hemos hecho el mejor baloncesto, pero es verdad que llevábamos una carga muy importante de minutos y un viaje extremadamente largo. No era fácil dar lo mejor de nosotras. Sin embargo, estuvimos serias. Y no fue fácil, porque las alternativas defensivas del rival no nos han ayudado a romper el partido cuando quisimos”. Además, el entrenador leridano dijo que “pudimos dar más minutos de rotación, algo que es importante por la carga, y sacamos este partido adelante que es lo que teníamos que hacer. Ahora llegan tres partidos muy complicados y hemos cerrado una semana muy productiva”.