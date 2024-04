Pas quasi definitiu

El Cadí està a un pas d’aconseguir la permanència a la Lliga Femenina després d’imposar-se ahir al Bembibre (71-88), sumar la segona victòria de la setmana i mantenir els dos triomfs i l’average particular sobre la zona de descens. A més, les lleidatanes van superar el Barça CBS, que es queda amb 10 victòries al perdre ahir contra el València (69-51), i van atrapar l’Araski, que va caure amb el Perfumerías Avenida (61-74).

El Bembibre, que només ha guanyat un partit, tot just va ser rival per a un Cadí que no es va deixar sorprendre, malgrat una mala posada en escena. El 5-0 de sortida va ser ràpidament contrarestat per les jugadores de Téllez i d’una forma contundent. El 5-12 va obligar Bea Pacheco, tècnica local, a aturar el matx, però el Cadí se’n va anar fins al 5-16. Brown i Remenárová anotaven amb facilitat, encara que l’entrada de rotació va donar ales a les locals, que van tornar a entrar en el xoc amb un parcial de 8-0 (13-16) a base de tirs lliures. Campisano, amb un llançament de mitjana distància, va tancar un primer quart de ratxes.Les del Bierzo van amenaçar en l’arrancada del segon acte i Fabián Téllez va gastar el seu primer temps mort després que Ott col·loqués el 21-23. La resposta va ser ràpida, cistella de Ramette i triple de Lahtinen. De fet, el Cadí va tornar a assolir els 10 punts d’avantatge després d’un 2+1 de Remenárová (21-31). El Bembibre amb prou feines va respondre a base de tirs llunyans i inspiració individual de Garraud. Remenárová va seguir castigant un joc interior sense oposició i responia Garraud amb un altre triple. Sierra Campisano es va unir a la festa de l’encert exterior i les lleidatanes van arribar al descans amb una renda de 8 punts (34-42), escassa veient l’actitud dels dos equips.Soler va obrir el tercer període amb un triple, amb Ott com a única referència per a les locals. La màxima diferència va pujar fins als 13 punts (40-53) arran d’un triple de Soler, però va seguir l’encert exterior de les locals, que es negaven a deixar-se anar. De fet, gràcies a Ott i Garraud, el Bembibre es va situar a 6 punts (50-56), però entre Remenárová i Rivers van solucionar la situació. El Cadí va entrar en els últims deu minuts amb una escassa renda de 9 punts (53-62), però amb la sensació de control absolut de la situació. Lahtinen, amb un triple, i Remenárová van elevar a 14 punts la diferència (53-67) i Pachecho no va tenir més remei que demanar temps mort quan tot just havien passat 40 segons de l’últim acte. Van ser moments en què el Cadí va anar a buscar el partit, amb una espectacular Lahtinen. Després d’uns tirs lliures de Campisano, la diferència es va elevar fins a 18 (59-77), però una antiesportiva de la nord-americana va seguir donant aire a les locals. Tanmateix, el temps ja corria a favor d’un Cadí amb ganes que acabés el tràmit. Pacheco va gastar l’últim temps mort a 1:20 del descans, amb el 71-83 després d’un llunyà triple de Soeiro. Palma, que tornava a la que va ser casa seua durant tres temporades, es va estrenar amb un triple i va tancar el xoc amb una altra cistella per al 71-88 definitiu. Segona victòria consecutiva per al Cadí i segon triomf lluny del Palau d’Esports de tota la temporada, un dels factors que han fet que les lleidatanes no tinguin assegurada la permanència a hores d’ara. El dissabte 6, a les 19.30, l’equip que dirigeix Fabián Téllez pot segellar la salvació davant de la seua afició i contra un Estudiantes que va ajornar el partit d’aquesta jornada amb l’IDK Euskotren.

Téllez: “El més important era tirar endavant aquest partit”

Fabián Téllez, tècnic del Cadí, va assenyalar després del matx que “possiblement, el millor ha estat el resultat. No hem fet el millor bàsquet, però és veritat que portàvem una càrrega molt important de minuts i un viatge extremament llarg. No era fàcil donar el millor de nosaltres. Tanmateix, hem estat serioses. I no ha estat fàcil, perquè les alternatives defensives del rival no ens han ajudat a trencar el partit quan hauríem volgut”. A més, l’entrenador lleidatà va manifestar que “hem pogut donar més minuts de rotació, una cosa que és important per la càrrega, i hem tirat aquest partit endavant, que és el que havíem de fer. Ara arriben tres partits molt complicats i hem tancat una setmana molt productiva”.