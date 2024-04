El Vila-sana se juega dos títulos en un mes de abril cargado de partidos

El Vila-sana, que tiene a su alcance en las dos próximas jornadas la clasificación matemática para el play off por el campeonato de Liga, se juega dos títulos en este mes de abril cargado de partidos, en el que el equipo del Pla d’Urgell disputará un mínimo de 5 encuentros, que pueden llegar a ser 9 en el caso de que se clasifique para las finales de la Copa de la Reina y de la Champions, competión de la que es el actual subcampeón de Europa.

El primero de los partidos lo afrontará mañana. Será de Liga en la pista del Voltregà (21.00) y es la primera de las opciones para asegurarse matemáticamente una plaza para el play off. Tiene que ganar, pero esperar también el resultado del Coruña, que juega también mañana en la pista de Las Rozas. De no ser así, la próxima opción le tendría en el partido de Liga que jugará en casa, el sábado día 13, ante el Fraga.Pero antes tiene un duelo trascendental con la Champions en juego. Este próximo sábado, día 6, visita la pista del Telecable Gijón, su particular ‘bestia negra’, con la clasificación para la Final Four en juego. No lo tiene fácil, ya que el partido de ida de los cuartos de final, jugado en casa, lo perdió 2-3. Si remonta y logra su clasificación para la que sería su segunda Final Four europea consecutiva, ésta se jugará los días 27 y 28 de este mes, donde afrontaría uno o dos partidos.Pero antes le espera otra opción de ganar un título: la Copa de la Reina. Esta competición se disputa del 18 al 21 en Vilafranca del Penedès. El Vila-sana juega el jueves 18, ante el Coruña, mientras que el resto de emparejamientos de cuartos de final son: Gijón-Manlleu, Fraga-Voltregà y Palau de Plagamans-Mataró. Las semifinales seran el sábado 20 y la final, el domingo 21.Por otra parte, de cara a la próxima temporada, el club tiene como objetivo disponer de una plantilla más amplia, ya que de nuevo hay Mundial –del 16 al 22 de septiembre en Italia–, lo que afectará a su pretemporada.