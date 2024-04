Vendaval imparable: El Força Lleida aplasta al Valladolid en una primera parte de ensueño en la que llegó a ganar de 30

El ICG Força Lleida demostró ayer una vez más que su ambición no tiene límites esta temporada y pasó absolutamente por encima de un Valladolid que no pudo hacer frente al vendaval imparable que supuso el equipo leridano (81-56) en un Barris Nord que volvió a retumbar con el cántico “Volem ACB” al acabar el partido.

El equipo de Gerard Encuentra desplegó una primera mitad de ensueño, en la que alcanzó una ventaja de 30 puntos y minimizó por completo al equipo de Paco García, que contaba con la importante baja de Devin Schmidt y cerró la primera mitad con cero triples y solo 20 puntos (48-20).

El segundo tiempo sirvió para regular fuerzas, pero solo lo suficiente para que el equipo pucelano no encontrara ninguna esperanza y fuera saboreando poco a poco su derrota, que le deja a dos victorias del equipo leridano, provisionalmente tercero, a una victoria del Tizona, segundo, y del líder Coruña, que visita hoy al Ourense (19.00).

El Barris Nord tenía marcado a fuego el partido, después de la polémica eliminatoria de play off que enfrentó a ambos equipos el año pasado y que acabó con triunfo pucelano. El público apretó desde un inicio y llevó en volandas a un Força Lleida que arrancó con un letal 9-0 de salida, ahogando en defensa al Valladolid y desplegando un gran juego coral en ataque.

El parcial inical marcó la tónica del primer cuarto, con un equipo vallisoletano desarbolado en ambos lados de la pista, ya que no fue capaz de anotar su primera canasta en juego hasta el minuto 5, en lo que supuso el 11-4, y se vio 13 puntos abajo un minuto después, tras dos canastas consecutivas de Krutwig que obligaron a pedir tiempo muerto a Paco García (17-6).El técnico visitante no encontró la solución que buscaba, porque la renta no hizo más que aumentar con la aparición de Kur Kuath en la pintura y el primer destello de Jaume Lobo. Un triple del barcelonés y dos alley opps espectaculares del sursudanés cerraron el primer cuarto con un contundente 28-11 en el marcador y un casi impecable 10/12 en tiros de dos.

El equipo de Gerard Encuentra salió al segundo cuarto con ganas de dejar el triunfo atado en este periodo. Y lo hizo con creces. El binomio formado por Lobo y Kuath siguió dominando a placer en el arranque de cuarto y cinco puntos seguidos del escolta, con triple incluido, condujeron al 37-13, antes de que Hasbrouck le tomara el relevo desde la línea de tres para establecer una ventaja de 27 puntos con el 40-13.Tanto era el ímpetu de los leridanos, que incluso se pasaron un poco de frenada imprimiéndole ritmo a los ataques, permitiendo así más posesiones a un Valladolid nefasto en ataque, principalmente desde el triple, con cero aciertos en 10 intentos durante la primera mitad.

Sin embargo, en el último tramo del periodo regresó Krutwig para dirigir el juego con cordura y encontrar cinco puntos desde la zona (45-16). La renta alcanzó los 30 puntos, con un triple de Villar (48-18), que Zigmantavicius contrarrestó en la última posesión para mandar el partido al descanso con 48-20 y la lesión del pucelano Mike Torres, que se hizo daño en el tobillo y no salió de los vestuarios.

La segunda mitad fue poco más que un trámite. El Força Lleida se relajó en la intensidad, pero mantuvo una cómoda renta gracias a la aparición de Simeunovic (6 puntos) y Varela (6 puntos), con más minutos en una rotación en la que no apareció Hasbrouck.

El equipo visitante solo pudo conformarse con su estreno desde la línea de tres, con un triple de Kovacevic y una serie de tiros libres que le permitieron ganar el cuarto y establecer el 62-38 para el último.

Los últimos diez minutos volvieron a hacer disfrutar al público, que acabó el choque cantando de nuevo el “Volem ACB”, después de ver como el equipo daba un último impulso con la entrega del capitán Cuéllar y los triples de Brito, Vega y un último de Lobo, para completar su impecable actuación en una victoria coral y de prestigio para un equipo sin límites.

El Força Lleida encarriló el triunfo con una primera mitad brutal, en la que el rival solo anotó 20 puntos

El técnico del ICG Força Lleida, Gerard Encuentra, comenzó dando “la enhorabuena a los chicos y también a la gente porque se ha visto un superambiente en el pabellón y así da gusto”. Sobre el partido, dijo: “Creo que es rápido de explicar. Hemos hecho veinte minutos muy buenos defensivamente, en los que les hemos ahogado,les hemos dejado sin ideas, imponiendo nuestro ritmo, moviendo bien el balón, corriendo el contraataque.. Creo que les hemos arrollado en la primera parte. Sí que es verdad que en el tercer cuarto hay momentos en que nos ha costado mantener una ventaja tan grande y ellos han subido un poco el nivel defensivo, pero el equipo también ha estado muy serio y ha finalizado lo que ha hecho bien en la primera parte. Hemos sido superiores en muchas cosas, era un rival al que teníamos muy bien estudiado”, remató.

Sobre el objetivo de lograr el factor campo en los play offs fue tajante: “No lo decidiremos ya. Tenemos ahora desplazamiento largo a Sevilla ante un rival en alza (Betis) y luego viene el Alicante que también está en la lucha. No pensamos mucho en ello. La gente sí que haga sus quinielas. Nosotros a trabajar”. Al ser preguntado por las críticas de Paco García, técnico del Valladolid, al decir que había “tres bobos” en la afición leridana, no se mordió la lengua. “Yo no hablo de la afición de Valladolid, así que él no hable de la nuestra. A mí no me reciben con aplausos ni flores en Valladolid ni en muchas pistas”.Por su parte, Paco García al hacer el análisis del partido dijo: “¿Qué partido? lo único quepuedo hacer es felicitar al Força Lleida por el excelente partido y la excelente puesta en escena que ha hecho al inicio. Si te vas 18 abajo en el primer cuarto y 28 en el descanso pues ya te dice cómo ha ido todo. No hemos comparecido”.