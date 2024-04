Vendaval imparable: el Força Lleida esclafa el Valladolid en una primera part de somni en què va arribar a guanyar de 30

L’ICG Força Lleida va demostrar ahir una vegada més que la seua ambició no té límits aquesta temporada i va passar absolutament per sobre d’un Valladolid que no va poder fer front al vendaval imparable que va suposar l’equip lleidatà (81-56) en un Barris Nord que va tornar a retrunyir amb el càntic “Volem ACB” a l’acabar el partit.

L’equip de Gerard Encuentra va desplegar una primera meitat de somni, en la qual va assolir un avantatge de 30 punts i va minimitzar per complet l’equip de Paco García, que comptava amb la important baixa de Devin Schmidt i va tancar la primera meitat amb zero triples i només 20 punts (48-20).

El segon temps va servir per regular forces, però només prou perquè l’equip val·lisoletà no trobés cap esperança i anés assaborint a poc a poc la derrota, que el deixa a dos victòries de l’equip lleidatà, provisionalment tercer, a una victòria del Tizona, segon, i del líder Corunya, que visita avui l’Ourense (19.00).

El Barris Nord tenia marcat a foc el partit, després de la polèmica eliminatòria de play-off que va enfrontar tots dos equips l’any passat i que va acabar amb triomf castellà. El públic va acompanyar des d’un inici i va portar enlaire un Força Lleida que va arrancar amb un letal 9-0 de sortida, ofegant en defensa el Valladolid i desplegant un gran joc coral en atac.

El parcial inicial va marcar la tònica del primer quart, amb un equip val·lisoletà desarborat en tots dos costats de la pista, ja que no va ser capaç d’anotar la primera cistella en joc fins al minut 5, en el que va suposar l’11-4, i es va veure 13 punts avall un minut després, al cap de dos cistelles consecutives de Krutwig que van obligar a demanar temps mort a Paco García (17-6).

El tècnic visitant no va trobar la solució que buscava, perquè la renda no va fer més que augmentar amb l’aparició de Kur Kuath a la pintura i el primer esclat de Jaume Lobo. Un triple del barceloní i dos alley opps espectaculars del sud-sudanès van tancar el primer quart amb un contundent 28-11 al marcador i un gairebé impecable 10/12 en tirs de dos.

L’equip de Gerard Encuentra va sortir al segon quart amb ganes de deixar el triomf lligat en aquest període. I ho va fer amb escreix. El binomi format per Lobo i Kuath va continuar dominant a plaer en l’arrencada de quart i cinc punts seguits de l’escorta, amb triple inclòs, van conduir al 37-13, abans que Hasbrouck li agafés el relleu des de la línia de tres per establir un avantatge de 27 punts amb el 40-13.Tant era l’ímpetu dels lleidatans, que fins i tot es van passar una mica de frenada imprimint ritme en els atacs, permetent així més possessions a un Valladolid nefast en atac, principalment des del triple, amb zero encerts en 10 intents durant la primera meitat.

Tanmateix, en l’últim tram del període va tornar Krutwig per dirigir el joc amb seny i trobar cinc punts des de la zona (45-16). La renda va arribar als 30 punts, amb un triple de Villar (48-18), que Zigmantavicius va contrarestar en l’última possessió per enviar el partit al descans amb 48-20 i la lesió del val·lisoletà Mike Torres, que es va fer mal al turmell i no va sortir dels vestidors.

La segona meitat va ser poc més que un tràmit. El Força Lleida es va relaxar en la intensitat, però va mantenir una còmoda renda gràcies a l’aparició de Simeunovic (6 punts) i Varela (6 punts), amb més minuts en una rotació en la qual no va aparèixer Hasbrouck.

L’equip visitant només va poder conformar-se amb la seua estrena des de la línia de tres, amb un triple de Kovacevic i una sèrie de tirs lliures que li van permetre guanyar el quart i establir el 62-38 per a l’últim. Els darrers deu minuts van tornar a fer gaudir el públic, que va acabar el xoc cantant de nou el “Volem ACB”, després de veure com l’equip feia un últim impuls amb l’entrega del capità Cuéllar i els triples de Brito, Vega i un últim de Lobo, per completar una impecable actuació en una victòria coral i de prestigi per a un equip sense límits.

El Força Lleida va encarrilar el triomf amb una primera meitat brutal, en què el rival només va anotar 20 punts

El tècnic de l’ICG Força Lleida, Gerard Encuentra, va començar donant “l’enhorabona als nois i també a la gent perquè s’ha vist un superambient al pavelló i així fa goig”. Sobre el partit, va dir: “Crec que és ràpid d’explicar. Hem fet vint minuts molt bons defensivament, en els quals els hem ofegat, els hem deixat sense idees, imposant el nostre ritme, movent bé la pilota, corrent el contraatac.. Crec que els hem apallissat a la primera part. Sí que és veritat que al tercer quart hi ha moments en què ens ha costat mantenir un avantatge tan gran i ells han apujat una mica el nivell defensiu, però l’equip també ha estat molt seriós i ha finalitzat el que ha fet bé a la primera part. Hem estat superiors en moltes coses, era un rival que teníem molt ben estudiat”, va rematar.

Sobre l’objectiu d’aconseguir el factor camp en els play-offs va ser taxatiu: “No ho decidirem ja. Tenim ara desplaçament llarg a Sevilla davant d’un rival en alça (Betis) i després ve l’Alacant, que també està en la lluita. No pensem gaire en això. La gent sí que faci les seues quinieles. Nosaltres a treballar”.Al ser preguntat per les crítiques de Paco García, tècnic del Valladolid, al dir que hi havia “tres rucs” a l’afició lleidatana, no es va mossegar la llengua. “Jo no parlo de l’afició del Valladolid, així que ell no parli de la nostra. A mi no em reben amb aplaudiments ni flors a Valladolid ni en moltes pistes”, va sentenciar Encuentra.Per la seua part, Paco García al fer l’anàlisi del partit va dir: “Quin partit? L’únic que puc fer és felicitar el Força Lleida per l’excel·lent partit i l’excel·lent posada en escena que ha fet a l’inici. Si te’n vas 18 avall en el primer quart i 28 al descans, doncs ja et diu com ha anat tot. No hem aparegut”.