El líder Badalona Futur pierde y el Lleida sigue a dos puntos

El Lleida Esportiu se mantiene en la segunda plaza al término de la jornada y a los mismos dos puntos del líder Badalona Futur en los que se encontraba tras ganar el sábado al Andratx (2-3), después de que los dos equipos que empezaban la jornada por delante de los azules, el propio Badalona Futur y el Sant Andreu, no lograran ayer el triunfo.

El líder encajó ante la Penya Independent su segunda derrota consecutiva (0-1), por lo que el Lleida reduce la brecha con la primera posición, de ascenso directo, a dos puntos, que a la práctica son tres porque tiene el ‘average’ particular perdido.Además, sube de la tercera a la segunda plaza, ya que el conjunto quadribarrado empató ayer en casa ante el Espanyol B (1-1) y cae del segundo al quinto puesto, superado por el Europa y el Hércules, que vencieron al Manresa (4-0) y al Saguntino (3-0), respectivamente.Así, la zona alta queda en un puño, con los cinco primeros en tres puntos, cuando solo quedan cuatro jornadas, y los tres perseguidores del Lleida (Europa, Hércules y Sant Andreu) empatados a un punto de los azules.En estas últimas cuatro citas, el conjunto azul tiene dos partidos contra equipos actualmente en descenso, la Penya Independent en casa el domingo y el Cerdanyola fuera en la siguiente jornada, antes de cerrar la competición con dos duelos directos, ante Europa y Hércules.Quien también debe medirse ante estos dos equipos en las últimas jornadas es el Badalona Futur, que ha perdido a su entrenador Ferran Costa –fichado por el Andorra– y no ha sumado desde entonces, mientras que el Sant Andreu es el único que no tiene más duelos directos.Además, el Lleida necesita solo dos puntos para asegurar su presencia en el play off, que también da acceso a la Copa del Rey, ya que Torrent y Espanyol B están once puntos por detrás, con doce por jugar.

El Manresa, segundo descendido del grupo

Con su derrota ante el Europa (4-0), el Manresa aseguró matemáticamente su descenso a Tercera RFEF y se convierte en el segundo descendido del grupo después de La Nucía.