El líder Badalona Futur perd i el Lleida segueix a dos punts

El Lleida Esportiu es manté en la segona plaça al terme de la jornada i als mateixos dos punts del líder Badalona Futur en els quals es trobava després de guanyar dissabte l’Andratx (2-3), després que els dos equips que començaven la jornada al davant dels blaus, el mateix Badalona Futur i el Sant Andreu, no aconseguissin ahir el triomf.

El líder va encaixar davant de la Penya Independent la segona derrota consecutiva (0-1), per la qual cosa el Lleida redueix la bretxa amb la primera posició, d’ascens directe, a dos punts, que a la pràctica són tres perquè té l’average particular perdut.A més, puja de la tercera a la segona plaça, ja que el conjunt quadribarrat va empatar ahir a casa contra l’Espanyol B (1-1) i cau del segon al cinquè lloc, superat per l’Europa i l’Hèrcules, que van vèncer el Manresa (4-0) i el Saguntí (3-0), respectivament.Així, la zona alta queda en un puny, amb els cinc primers en tres punts, quan només queden quatre jornades, i els tres perseguidors del Lleida (Europa, Hèrcules i Sant Andreu) empatats a un punt dels blaus.En aquestes últimes quatre cites, el conjunt blau té dos partits contra equips actualment en descens, la Penya Independent a casa diumenge i el Cerdanyola fora en la següent jornada, abans de tancar la competició amb dos duels directes, davant d’Europa i Hèrcules.Qui també s’ha d’enfrontar contra aquests dos equips en les últimes jornades és el Badalona Futur, que ha perdut el seu entrenador Ferran Costa –fitxat per l’Andorra– i no ha sumat des d’aleshores, mentre que el Sant Andreu és l’únic que no té més duels directes.A més, el Lleida necessita només dos punts per assegurar la presència al play-off, que també dona accés a la Copa del Rei, ja que Torrent i Espanyol B estan onze punts al darrere, amb dotze per jugar.

El Manresa, segon descendit del grup

Amb la derrota contra l’Europa (4-0), el Manresa va assegurar matemàticament el seu descens a Tercera RFEF i es converteix en el segon descendit del grup després de La Nucia.