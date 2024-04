Saúl Craviotto se asegura plaza en París con el K4 500

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

El leridano Saúl Craviotto vivirá este proximo verano en París sus quintos Juegos Olímpicos. Ayer, Craviotto, Marcus Cooper, Carlos Arévalo y Rodrigo Germade, subcampeones olímpicos en Tokio, confirmaron su billete para París 2024 después de imponerse en el selectivo disputado en el embalse de Pontillón de Castro, en la localidad pontevedresa de Verducido.

El cuarteto tuvo que apretar en la última prueba del día para superar a la embarcación de Álex Graneri, Lázaro López, Pelayo Roza y Carlos García, que soñó hasta los últimos metros con derrotar a los vigentes campeones del Mundo del K4 500, que cruzaron la línea de meta con menos de un segundo de ventaja.A casi dos segundos llegó el barco en el que competía el campeón olímpico Carlos Pérez “Perucho” junto a Juan Oriyes, Enrique Adán e Iván Fernández, mientras que la embarcación del Club Natació Banyoles (Blai Muñoz, Eudald Vilá, David Darné y Pol Busquets) entró a más de cuatro segundos.Craviotto afrontará su quinta participación en unos Juegos Olímpicos a bordo del K4 500, con el que buscará convertirse en el deportista español con más medallas olímpicas, algo que, afirmó, no le quita el sueño. “He estado en cuatro Juegos Olímpicos y en todas he sacado medalla, por eso mentiría si dijese que no voy a por una nueva medalla. Vamos con la máxima ambición, pero también sé que los franceses, alemanes, ingleses… todos van a por lo mismo”, dijo el leridano, oro en Pekín 2008 y Rio 2016; plata en Londres 2012 y Tokio 2020 y bronce en Río 2016. En Tokio, Craviotto igualó al también palista David Cal como el deportista español con más medallas –cinco–. “Siempre he dicho que para mí el número de medallas no es lo más importante porque hay deportes en los que se puede doblar. Por ejemplo, en natación te puedes volver de unos Juegos con 4 o 5 medallas y uno que corra el maratón solo aspira a una”, recordó. Por ello señaló que lo que más valora de su exitosa carrera es “haber estado en cinco Juegos Olímpicos diferentes” y haberse mantenido “tanto tiempo a un nivel tan alto”, valoró el deportista formado en el Sícoris.