El Lleida, al asalto del liderato ante su público

El Lleida Esportiu vuelve a depender de sí mismo para ganar la Liga y, por lo tanto, ascender de forma directa, después de que el Badalona Futur encadenara ayer ante el Cerdanyola su tercera derrota seguida (0-1). Por ello, el conjunto leridano tiene la oportunidad de desbancarle al frente de la tabla con un triunfo hoy (12.00/Lleida En Joc) en casa ante la Penya Independent.

Así, el Lleida tiene la oportunidad de recuperar un liderato que no ostenta desde febrero, cuando queden solo nueve puntos por disputar y, en consecuencia, asegurar matemáticamente al menos el play off y mantener por detrás a Europa, Hércules y Sant Andreu, empatados a un punto de los azules.Aún con todo en juego, el técnico azul, Ángel Viadero, pidió que su equipo “juegue con valentía y sin miedo” y destacó que ve a sus jugadores “con mucha confianza”. “Mi instinto me dice que estamos bien y sería muy importante enlazar dos victorias”, añadió tras el triunfo de la semana pasada en Andratx (2-3). Además, recupera a Chuli, Montero y Vigário, que se perdieron el partido en Mallorca por molestias, y tendrá la única baja de Javi Robles, por acumulación de tarjetas. Cabe destacar también que Chuli, Montero, Musa, Cortijo y Becerra están apercibidos de sanción.El rival que visitará el Camp d’Esports será una Penya Independent a la que también solo le vale el triunfo. En su caso, porque están apurando sus últimas opciones de permanencia y, aunque la semana pasada ganaron en casa al Badalona Futur (1-0), están a seis puntos del play out y a ocho de la salvación.Pese a la situación del rival, Viadero advirtió de que “son un rival muy serio, que sabe finalizar muy bien las acciones de juego directo, es valiente al presionar y sabe defender muy bien cerca de su portería”. Además, destacó que “es un equipo que ha ganado un plus de calidad importante con los fichajes en el mercado de invierno”. Aunque sus números en la segunda vuelta son notablemente mejores que los de la primera, dicha mejora se ha visto en casa, ya que, como visitante, el equipo ibicenco solo ha sumado cuatro puntos y una victoria, en el Rico Pérez ante el Hércules (2-3). Desde entonces, encadena cuatro derrotas fuera de casa.

Los tres perseguidores del Lleida juegan como visitantes

Europa, Hércules y Sant Andreu, los tres perseguidores del Lleida en play off empatados a un punto de los azules, juegan hoy fuera. El Sant Andreu visita al Formentera (11.00), el Europa a la Peña Deportiva (12.00) y el Hércules se enfrenta al ya descendido Manresa (12.30).