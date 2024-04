El Lleida assalta el liderat davant del seu públic

El Lleida Esportiu torna a dependre de si mateix per guanyar la Lliga i, per tant, ascendir de forma directa, després que el Badalona Futur encadenés ahir davant del Cerdanyola la tercera derrota seguida (0-1). Per això, el conjunt lleidatà té l’oportunitat de desbancar-lo al capdavant de la taula amb un triomf avui (12.00/Lleida En Joc) a casa davant de la Penya Independent.

Així, el Lleida té l’oportunitat de recuperar un liderat que no ostenta des del febrer, quan quedin només nou punts per disputar i, en conseqüència, assegurar matemàticament almenys el play-off i mantenir darrere Europa, Hèrcules i Sant Andreu, empatats a un punt dels blaus.Encara amb tot en joc, el tècnic blau, Ángel Viadero, va demanar que el seu equip “jugui amb valentia i sense por” i va destacar que veu els seus jugadors “amb molta confiança”. “El meu instint em diu que estem bé i seria molt important enllaçar dos victòries”, va afegir després del triomf de la setmana passada a Andratx (2-3). A més, recupera Chuli, Montero i Vigário, que es van perdre el matx a Mallorca per molèsties, i tindrà l’única baixa de Javi Robles, per acumulació de targetes. Val a destacar també que Chuli, Montero, Musa, Cortijo i Becerra estan advertits de sanció.El rival que visitarà el Camp d’Esports serà un Penya Independent al qual també només val el triomf. En el seu cas, perquè estan esgotant les últimes opcions de permanència i, encara que la setmana passada van guanyar a casa el Badalona Futur (1-0), són a sis punts del play-out i a vuit de la salvació.Malgrat la situació del rival, Viadero va advertir que “són un rival molt seriós, que sap finalitzar molt bé les accions de joc directe, és valent al pressionar i sap defensar molt bé a prop de la seua porteria”. A més, va destacar que “és un equip que ha guanyat un plus de qualitat important amb els fitxatges al mercat d’hivern”. Malgrat que els seus números a la segona volta són notablement millors que els de la primera, l’esmentada millora s’ha vist a casa, ja que, com a visitant, l’equip eivissenc només ha sumat quatre punts i una victòria, al Rico Pérez davant de l’Hèrcules (2-3). Des d’aleshores, encadena quatre derrotes fora de casa.

Els tres perseguidors del Lleida juguen com a visitants

Europa, Hèrcules i Sant Andreu, els tres perseguidors del Lleida en play-offs empatats a un punt dels blaus, juguen avui fora. El Sant Andreu visita el Formentera (11.00), l’Europa la Penya Esportiva (12.00) i l’Hèrcules s’enfronta al ja descendit Manresa (12.30).