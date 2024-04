Primer 'match ball' para ser de play off - MIQUEL PASCUAL PRAT

A falta de tres jornadas para acabar la Liga, el AEM tiene hoy (17.30/Lleida En Joc) su primer ‘match ball’ para asegurarse su presencia en el play off sin depender de nadie. El equipo leridano disputará la promoción de ascenso si suma los tres puntos en el duelo directo ante el Alhama, que cierra los puestos de play off en la sexta plaza y a dos puntos del AEM.

El conjunto leridano es quinto, empatado a puntos con el cuarto, Osasuna, que tendría factor campo a favor en la promoción, y el único equipo que le puede sacar del play off es el Logroño, a siete puntos con nueve por disputar. Así, al AEM también le vale con igualar el resultado del equipo riojano hoy ante el Alavés (17.00) para asegurarse la lucha por el ascenso.El técnico de las leridanas, Rubén López, aseguró que afrontan el partido “como uno más, porque tenemos que disfrutar de lo que nos está pasando una vez hemos logrado la permanencia”. “Lo que venga es un premio al trabajo y no tenemos que ponernos demasiada presión”, añadió el técnico que, sin embargo, reconoció que “evidentemente queremos ganar” para sellar la promoción lo antes posible, aunque dejó claro que “somos un equipo que pensamos domingo a domingo y así seguiremos”.El técnico tendrá la única baja de Aithiara, además de las de larga duración, y tendrá que descartar hoy a dos jugadoras, ya que toda la plantilla, incluidas las jugadoras de baja, ha viajado a Murcia para enfrentarse a un rival que Rubén López definió como “muy peligroso, porque tienen muy buenas individualidades arriba y juegan un estilo y en un campo muy similar al nuestro”.Sin embargo, el Alhama se halla inmerso en problemas ya que su entrenador Randri García está inhabilitado por la Federación por trato vejatorio a sus jugadoras desde enero, y su relevo, Álvaro Gil (que era su segundo entrenador) no estará en el banquillo por sanción, además de que el equipo encadena seis partidos sin ganar.