Primer match ball per ser de play-off

A falta de tres jornades per acabar la Lliga, l’AEM té avui (17.30/Lleida En Joc) el seu primer match ball per assegurar-se la presència en el play-off sense dependre de ningú. L’equip lleidatà disputarà la promoció d’ascens si suma els tres punts en el duel directe davant de l’Alhama, que tanca els llocs de play-off a la sisena plaça i a dos punts de l’AEM.

El conjunt lleidatà és cinquè, empatat a punts amb el quart, l’Osasuna, que tindria factor camp a favor en la promoció, i l’únic equip que li pot prendre del play-off és el Logronyo, a set punts amb nou per disputar. Així, l’AEM també li val amb igualar el resultat de l’equip riojà avui davant de l’Alabès (17.00) per assegurar-se la lluita per l’ascens.El tècnic de les lleidatanes, Rubén López, va assegurar que afronten el matx “com un més, perquè hem de disfrutar del que ens està passant una vegada hem aconseguit la permanència”. “El que vingui és un premi al treball i no hem de posar-nos gaire pressió”, va afegir el tècnic que, tanmateix, va reconèixer que “evidentment volem guanyar” per segellar la promoció com més aviat millor, encara que va deixar clar que “som un equip que pensem diumenge a diumenge i així seguirem”.El tècnic tindrà l’única baixa d’Aithiara, a banda de les de llarga durada, i haurà de descartar avui dos jugadores, ja que tota la plantilla, incloses les jugadores de baixa, ha viatjat a Múrcia per enfrontar-se a un rival que Rubén López va definir com a “molt perillós, perquè tenen molt bones individualitats a dalt i juguen un estil i en un camp molt similar al nostre”.

Tanmateix, l’Alhama es troba immers en problemes ja que el seu entrenador, Randri García, està inhabilitat per la Federació per tracte vexatori a les seues jugadores des del gener, i el seu relleu, Álvaro Gil (que era el seu segon entrenador), no estarà a la banqueta per sanció, a més que l’equip encadena sis partits sense guanyar.