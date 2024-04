“El partido lo hemos ganado entre todos”

Publicado por ARNAU VILÀ FONT Verificado por Creado: Actualizado:

El entrenador del Lleida, Ángel Viadero, destacó tras el partido que “he visto a unos jugadores entregados, igual que el público, por lo que se puede decir que hemos podido ganar entre todos”. El técnico cántabro añadió que “estoy gratamente sorprendido con esta afición porque, a pesar de las derrotas dolorosas que hemos sufrido, es lo suficiente madura para entender la situación y desear lo mejor para el equipo”.

Dio mucho valor al triunfo porque “a estas alturas ganar cualquier partido es muy difícil, por lo que tiene mucho mérito haber conseguido tres puntos y de la manera en la que se han logrado. En este tipo de escenarios donde el rival se te pone por delante es muy difícil darle la vuelta al marcador. Todo ha sido fruto del trabajo y de madurar bien las jugadas”, se explayó. En cuanto al momento actual de los jugadores, Viadero afirmó que “les veo en un estado físico brutal. Me fijo mucho en los entrenamientos y pienso con seguridad que el equipo está físicamente mucho mejor que al principio de temporada”. Sobre el juego del equipo y el haber remontado, opinó que “nada es cuestión de suerte. O, en todo caso, nosotros tenemos que buscarnos esta suerte y creo que este equipo ha hecho todo lo posible para encontrarla. Al final, si no haces lo que tienes que hacer como equipo no te cae la suerte del cielo, suerte es que te toque la lotería, no remontar un partido como hemos hecho hoy”, aseguró. El técnico concluyó que “soy de los que piensan que un equipo se debe forjar a base de trabajo y eso es lo que les transmito a mis jugadores.” Por su parte, Óscar Rubio declaró que “la plantilla está preparada para sacrificarse, todos tenemos plena confianza”. Finalmente, Chuli reveló que “el descanso ha sido la clave de la victoria. Todos hemos hablado y nos hemos mirado sabiendo que íbamos a ganarlo en la segunda parte”, concluyó.