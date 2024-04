“El partit l'hem guanyat entre tots”

detail.info.publicated ARNAU VILÀ FONT detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

L’entrenador del Lleida, Ángel Viadero, va destacar després del matx que “he vist uns jugadors entregats, igual que el públic, de manera que es pot dir que hem pogut guanyar entre tots”. El tècnic càntabre va afegir que “estic gratament sorprès amb aquesta afició perquè, malgrat les derrotes doloroses que hem encaixat, és prou madura per entendre la situació i desitjar el millor per a l’equip”.

Va donar molt de valor al triomf perquè “a hores d’ara guanyar qualsevol partit és molt difícil, per la qual cosa té molt mèrit haver aconseguit tres punts i de la manera en què s’han aconseguit. En aquest tipus d’escenaris on el rival se’t posa al davant és molt difícil donar la volta al marcador. Tot ha estat fruit del treball i de madurar bé les jugades”.Quant al moment actual dels jugadors, Viadero va afirmar que “els veig en un estat físic brutal. Em fixo molt en els entrenaments i penso amb seguretat que l’equip està físicament molt millor que al principi de temporada”. Sobre el joc de l’equip i el fet d’haver remuntat, va opinar que “res és qüestió de sort. O, en tot cas, nosaltres hem de buscar-nos aquesta sort i crec que aquest equip ha fet tot el possible per trobar-la. Al final, si no fas el que has de fer com a equip, no et cau la sort del cel, sort és que et toqui la loteria, no remuntar un partit com hem fet avui”, va assegurar. El tècnic va concloure que “soc dels que pensen que un equip s’ha de forjar a base de treball i això és el que els transmeto als meus jugadors.”

"La clau de la victòria ha estat el descans, ens hem mirat i sabíem que guanyaríem”

Per la seua part, Òscar Rubio va declarar que “la plantilla està preparada per sacrificar-se, tots tenim plena confiança”. Finalment, Chuli va revelar que “el descans ha estat la clau de la victòria. Tots hem parlat i ens hem mirat sabent que el guanyaríem a la segona part”, va concloure.