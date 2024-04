¡¡¡Otra vez líderes!!!

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

Lleida

El Lleida aprovechó la derrota del Badalona Futur el sábado y se sitúa de nuevo líder –y por lo tanto en zona de ascenso directo– al ganar ayer por 3-1 a la Penya Independent d’Eivissa con un gol de Montero y dos de Chuli. Los de Viadero, que ahora dependen de sí mismos para ser campeones y ascender a falta de tres jornadas, aventajan en un punto a Badalona Futur y Hércules, ya que este último ganó ayer en los instantes finales al Manresa por 0-1. En cuarta posición y a 3 puntos del Lleida se encuentra el Europa, que empató ante la Penya Deportiva (2-2) en el añadido. Al menos, lo que ya se aseguraron matemáticamente ayer los azules es el play off de ascenso.

El partido empezó bien para los de Viadero que, en el primer minuto, estuvieron cerca de marcar después de que Vigário rematara alto y sin portero, un balón que se paseó por el área y llegó a su cabeza sin que el portugués se lo esperara. Poco después, Neyder Lozano apoyó mal el pie en un salto y se tuvo que retirar lesionado de la rodilla. Fue sustituido por Figueras. A pesar del contratiempo, los locales siguieron monopolizando el ataque en los primeros minutos, espoleados por la afición. La Penya Independent, que se halla en la difícil tarea de salvar la categoría, no dudó en lanzarse al ataque generando mucho espacio entre sus líneas, lo que fue aprovechado por el Lleida para plantarse en la frontal del área rival. Precisamente los delanteros ayer, Chuli y Agüero, gozaron de remates francos dentro del área pasada la media hora de partido, pero el meta Simón estuvo muy acertado. Ya en el minuto 40, Figueras remató solo un centro a la frontal del área pequeña pero, con toda la portería para él, mandó el balón a las manos del portero. Justo en esa misma jugada se adelantaría la Penya Independent tras plantarse Jawed en el área y fusilar a Iñaki que atajó el disparo pero, el rechace lo aprovechó Isuardi para marcar a placer (0-1). Los visitantes no pudieron saborear mucho el gol porque, en la siguiente jugada, el Lleida forzó una falta lateral y tras un centro perfectamente servido por Ton Ripoll, Montero remató con el interior a placer para empatar el partido al filo del descanso y anotar un gol más que vital, sobre todo a nivel psicológico.El Lleida sabía que tenía que completar la remontada en la segunda parte, saliendo a por todas una vez más. En una de las primeras jugadas, en el minuto 49, Chuli y Vigário combinaron en la frontal y el desajuste defensivo dejó solo al andaluz que, al verse liberado, no dudó y conectó un disparo cruzado imposible para el portero (2-1). El Lleida había hecho lo más difícil, se sentía superior y encontraba los espacios que el rival le generaba. Tres minutos después, Chuli le robó el balón al último defensor y fue objeto de falta clara dentro del área. El propio Chuli asumió la responsabilidad y definió el penalti con el interior, haciendo vana la estirada de Simón, que le había adivinado el lado (3-1). A partir del tercer gol la Penya Independent partió sus líneas, escenario que benefició a portentos físicos como Ton Ripoll, que era una amenaza constante por la banda derecha. Ya en los últimos instantes, el carrilero de Santpedor robó en campo contrario y tras sortear a varios rivales por velocidad se plantó solo ante el portero que le atajó el mano a mano y además el rechace desde el suelo. Ton se quedó sin marcar pero se unió a una gran actuación coral de un equipo que vuelve a ser líder 13 jornadas después. El domingo, el Lleida afrontará una nueva final ante un Cerdanyola en plena lucha para mantener la categoría y que viene de ganar en el campo del Badalona Futur.

La nueva y exitosa equipación trajo suerte

Los de la Terra Ferma jugaron ayer con la camiseta vintage del homenaje al ascenso a Primera (1993-2024) que lanzó a la venta el club la semana pasada. Los locales también jugaron con pantalones blancos, a diferencia de los azules usados como local esta temporada.

Tres goles ante todos los equipos baleares

El Lleida ha logrado esta temporada anotar tres goles contra todos los equipos de las Islas Baleares. Al 3-1 de ayer se le suman el 2-3 de la semana pasada en Andratx, más el 3-0 al Formentera en casa y el 2-3 en el campo de la Penya Deportiva.

Un aficionado sufrió un golpe de calor

En la primera parte un aficionado sufrió un golpe de calor en la grada de Tribuna. Según informó el club, la intervención del cardiólogo César Sabín, que se encontraba viendo el partido, fue clave para una rápida asistencia. Durante todo el partido se rondaron los 30 grados.