El Lleida Esportiu, de nou líder!!!

Lleida

El Lleida va aprofitar la derrota del Badalona Futur dissabte i se situa de nou líder –i per tant en zona d’ascens directe– al guanyar ahir per 3-1 la Penya Independent d’Eivissa amb un gol de Montero i dos de Chuli. Els de Viadero, que ara depenen de si mateixos per ser campions i ascendir a falta de tres jornades, avantatgen en un punt Badalona Futur i Hèrcules, ja que aquest últim va guanyar ahir en els instants finals el Manresa per 0-1. En quarta posició i a 3 punts del Lleida es troba l’Europa, que va empatar davant de la Penya Esportiva (2-2) en l’afegit. Almenys, el que ja es van assegurar matemàticament ahir els blaus és el play-off d’ascens.

El matx va començar bé per als de Viadero que, en el primer minut, van estar a prop de marcar després que Vigário rematés alt i sense porter, una pilota que es va passejar per l’àrea i va arribar al seu cap sense que el portuguès s’ho esperés. Poc després, Neyder Lozano va recolzar malament el peu en un salt i es va haver de retirar lesionat del genoll. Va ser substituït per Figueras. Malgrat el contratemps, els locals van continuar monopolitzant l’atac en els primers minuts, esperonats per l’afició. La Penya Independent, que es troba en la difícil tasca de salvar la categoria, no va dubtar a llançar-se a l’atac generant molt espai entre les seues línies, la qual cosa va ser aprofitada pel Lleida per plantar-se a la frontal de l’àrea rival. Precisament els davanters ahir, Chuli i Agüero, van tenir rematades franques dins de l’àrea passada la mitja hora de partit, però el porter Simón va estar molt encertat. Ja en el minut 40, Figueras va rematar sol una centrada a la frontal de l’àrea petita però, amb tota la porteria per a ell, va enviar la bimba a les mans del porter. Just en aquesta mateixa jugada s’avançaria la Penya Independent després de plantar-se Jawed a l’àrea i afusellar Iñaki, que va atallar el tret però el rebuig el va aprofitar Isuardi per marcar a plaer (0-1). Els visitants no van poder assaborir gaire el gol perquè, en la següent jugada, el Lleida va forçar una falta lateral i després d’una centrada perfectament servida per Ton Ripoll Montero va rematar amb l’interior a plaer per empatar el matx al tall del descans i anotar un gol més que vital, sobretot a nivell psicològic.

L’afició va animar com mai l’equip i la victòria, amb liderat inclòs, va desfermar l’eufòria. - JORDI ECHEVARRIA

El Lleida sabia que havia de completar la remuntada a la segona part, sortint a totes una vegada més. En una de les primeres jugades, en el minut 49, Chuli i Vigário van combinar a la frontal i el desajust defensiu va deixar sol l’andalús que, al veure’s alliberat, no va dubtar i va connectar un tret creuat impossible per al porter (2-1). El Lleida havia fet el més difícil, se sentia superior i trobava els espais que el rival li generava. Tres minuts després, Chuli va robar la pilota a l’últim defensor i va ser objecte de falta clara dins de l’àrea. El mateix Chuli va assumir la responsabilitat i va definir el penal amb l’interior, fent vana l’estirada de Simón, que li havia endevinat el costat (3-1). A partir del tercer gol, la Penya Independent va partir les seues línies, escenari que va beneficiar portents físics com Ton Ripoll, que era una amenaça constant per la banda dreta. Ja en els últims instants, el carriler de Santpedor va robar en camp contrari i després d’esquivar diversos rivals per velocitat es va plantar sol davant del porter, que li va atallar el mà a mà i a més el rebuig des de terra. Ton es va quedar sense marcar però es va unir a una gran actuació coral d’un equip que torna a ser líder 13 jornades després. Diumenge, el Lleida afrontarà una nova final davant d’un Cerdanyola en plena lluita per mantenir la categoria i que ve de guanyar al camp del Badalona Futur.

La nova i exitosa equipació porta sort

Els de la Terra Ferma van jugar ahir amb la samarreta vintage de l’homenatge a l’ascens a Primera (1993-2024) que va posar a la venda el club la setmana passada. Els locals també van jugar amb pantalons blancs, a diferència dels blaus utilitzats com a local aquesta temporada.

Tres gols davant de tots els equips balears

El Lleida ha aconseguit aquesta temporada anotar tres gols contra tots els equips de les illes Balears. Al 3-1 d’ahir s’hi sumen el 2-3 de la setmana passada a Andratx, més el 3-0 al Formentera a casa i el 2-3 al camp de la Penya Esportiva.

Un aficionat va patir un cop de calor

A la primera part, un aficionat va patir un cop de calor a la grada de Tribuna. Segons va informar el club, la intervenció del cardiòleg César Sabín, que es trobava veient el partit, va ser clau per a una ràpida assistència. Durant tot el matx es van rondar els 30 graus.