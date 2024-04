Otro paso hacia la permanencia

Publicado por VÍCTOR PARACUELLOS Verificado por Creado: Actualizado:

Valioso empate el logrado ayer por el Mollerussa en su visita a Tona (0-0) de cara a su objetivo de conseguir la permanencia. El equipo de Jordi Cortés visitaba tierras barcelonesas en muy buena dinámica, con más de 200 minutos sin recibir gol, y quería mantener esa racha.

El partido comenzó con un Mollerussa muy replegado atrás, defendiendo en bloque bajo cerca de su portería y con un equipo local con el dominio de la posesión. A pesar del control del juego por parte del Tona, el Mollerussa no pasaba apuros en defensa, ya que lograba desbaratar todas las acciones de ataque locales. En los primeros veinte minutos, el conjunto de casa probó al portero rival con dos disparos lejanos, el primero de Sureda y el segundo de Morer. Pasada la media hora, el Mollerussa tuvo en las botas de sus dos delanteros las ocasiones más claras. La primera la tuvo Lamin, que recibió un balón en la frontal del área y le pegó tal y como le vino, saliendo rozando el palo de Arocas. Al siguiente minuto, un buen pase desde mediocampo dejó solo ante el portero a Moró Sidibé, que no logró rematar ajustado al palo, pero detuvo el balón el portero. Antes del descanso trató de marcar Porta con un tiro lejano, pero le llegó el balón manso a Aroca. Antes de retirarse ambos conjuntos a vestuarios, hubo un enfrentamiento entre aficionados del Mollerussa desplazados y el delantero local Campayo, pero la situación no fue a más y se llegó al descanso (0-0).En la segunda parte, el Mollerussa salió más activo en ataque, pero el efecto se pasó rápidamente, fruto del cansancio y del calor. A partir del minuto 53, el partido cambió y se volvió más agresivo y físico. El punto de inflexión fue una falta de Nico Magno, al que le mostraron la amarilla por la acción. Ahí comenzaron numerosos duelos entre delanteros y defensas, interrumpiendo el juego y complicando la llegada de ocasiones de gol. En toda la segunda parte solo hubo un tiro a puerta del Tona, que detuvo sin problemas Buetas. En el añadido, el Mollerussa tuvo a su favor una falta fuera del área muy peligrosa. El balón lo golpeó Soldevila, pero lo sacó un defensa bajo palos. Y así terminó el partido, un empate con poco fútbol, que prolonga la imbatibilidad del equipo del Pla y le acerca a la salvación.

Cortés: “Mantener la portería a cero es importante”

El técnico leridano Jordi Cortés valoró tras el encuentro la actuación de los suyos en el día de ayer explicando que “la primera parte no ha sido la mejor, hemos estado mal en la presión, pero tras el descanso hemos mejorado y subido el nivel. El plan de partido desde el primer momento era mantener la portería a cero, y lo hemos logrado. Hay que darle mucho mérito a la defensa, ya que en este tramo de la temporada las porterías a cero son muy importantes”, dijo. También habló sobre el estado del césped, las condiciones climáticas y las bajas. “El césped estaba en mal estado, estaba muy alto, muy seco y sin regar desde hacía días. También hacía mucho calor y había mucho desgaste, pero eso afecta a los 22 jugadores, no solo a los nuestros”. Sobre las bajas, apuntó que“está claro que cuando no ganas echas en falta lo que no tienes, pero sí que es cierto que quizás hoy Nil nos hubiera aportado algo diferente. No obstante, preferimos tenerle en casa ante el Girona B y asumir venir aquí sin él”.Sobre la ocasión que falló Moró Sidibé, el técnico dijo: “Es una de esas acciones que crees que no se pueden fallar, pero al final el jugador es humano. Puede ser acierto del portero o error de Moró, pero no entró y ya está”. Sobre la falta que lanzó Genís Soldevila señaló: “La sacan sobre la línea entre el defensa y el portero, y me voy satisfecho porque tuvimos ocasiones”.